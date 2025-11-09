„Chelsea“ triuškinančiai įveikė „Wolves“ ir šoktelėjo į antrą vietą „Premier“ lygoje

„Chelsea“ namuose neturėjo problemų su lygos autsaidere „Wolves“ komanda ir dvikovą laimėjo 3:0.
Nors „mėlynieji“ pranašumą turėjo visų rungtynių metu, visi įvarčiai krito po pertraukos. Komandos įvarčių sąskaitą atidarė Mala Gusto, o vėliau prie jo prisidėjo ir Joao Pedro bei Pedro Neto.
Po pergalės „Chelsea“ pakilo į antrąją vietą lygoje. „Wolves“ išlieka paskutiniai.
