  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ triuškinančiai įveikė „Wolves“ ir šoktelėjo į antrą vietą „Premier“ lygoje

2025-11-09 00:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 00:45

Londono „Chelsea“ klubas šventė lengvą pergalę Anglijos čempionate.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Londono „Chelsea“ klubas šventė lengvą pergalę Anglijos čempionate.

0

„Chelsea“ namuose neturėjo problemų su lygos autsaidere „Wolves“ komanda ir dvikovą laimėjo 3:0.

Nors „mėlynieji“ pranašumą turėjo visų rungtynių metu, visi įvarčiai krito po pertraukos. Komandos įvarčių sąskaitą atidarė Mala Gusto, o vėliau prie jo prisidėjo ir Joao Pedro bei Pedro Neto.

Po pergalės „Chelsea“ pakilo į antrąją vietą lygoje. „Wolves“ išlieka paskutiniai.

