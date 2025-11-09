Dainis Kazakevičius atsisveikino su „Šiauliais“

„Abi komandos norėjo pabaigti sezoną su pergale. Visų rungtynių metu vyko kova dėl kiekvieno kamuolio, viename etape mes buvome geresni, kitame etape – „Džiugo“ komanda geresnė, todėl, manau, kad rezultatas yra teisingas.
Kaip visas mūsų sezonas – daug emocijų, daug klaidų gynyboje. Šios rungtynės parodė, kaip mums klostėsi visas sezonas. Man pačiam tai buvo paskutinės rungtynės Šiauliuose, norėjome laimėti, bet kai paskutinėmis sekundėmis išlygini rezultatą ir lygus rezultatas nėra blogas“, - po rungtynių kalbėjo D. Kazakevičius.
Dabar jau buvęs „Šiaulių“ treneris prieš keletą mėnesių susitarė su Kirgizijos futbolo federacija ir tapo jos techniniu direktoriumi. Po etapo Šiauliuose visą dėmesį specialistas iš Latvijos skirs kirgizų futbolui.
