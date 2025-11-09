 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Dainis Kazakevičius atsisveikino su „Šiauliais“

2025-11-09 11:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 11:33

Penktą vietą su „Šiaulių“ klubu 2025-ųjų metų sezone užėmęs treneris iš Latvijos Dainis Kazakevičius po paskutiniųjų lygiosiomis 2:2 pasibaigusių rungtynių su „Džiugu“ pripažino, kad tai buvo paskutinės jo, kaip trenerio, rungtynės Saulės miesto komandoje.

Dainis Kazakevičs | Klubo nuotr.

Penktą vietą su „Šiaulių" klubu 2025-ųjų metų sezone užėmęs treneris iš Latvijos Dainis Kazakevičius po paskutiniųjų lygiosiomis 2:2 pasibaigusių rungtynių su „Džiugu" pripažino, kad tai buvo paskutinės jo, kaip trenerio, rungtynės Saulės miesto komandoje.

0

„Abi komandos norėjo pabaigti sezoną su pergale. Visų rungtynių metu vyko kova dėl kiekvieno kamuolio, viename etape mes buvome geresni, kitame etape – „Džiugo“ komanda geresnė, todėl, manau, kad rezultatas yra teisingas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip visas mūsų sezonas – daug emocijų, daug klaidų gynyboje. Šios rungtynės parodė, kaip mums klostėsi visas sezonas. Man pačiam tai buvo paskutinės rungtynės Šiauliuose, norėjome laimėti, bet kai paskutinėmis sekundėmis išlygini rezultatą ir lygus rezultatas nėra blogas“, - po rungtynių kalbėjo D. Kazakevičius.

Dabar jau buvęs „Šiaulių“ treneris prieš keletą mėnesių susitarė su Kirgizijos futbolo federacija ir tapo jos techniniu direktoriumi. Po etapo Šiauliuose visą dėmesį specialistas iš Latvijos skirs kirgizų futbolui.

