Petrauskas po pergalės prieš „Juventus”: naujokų paieškos vyksta ir vyko jau kurį laiką

Uostamiesčio ekipa savo arenoje 85:72 pranoko Utenos „Juventus“ (3/5) bei pirmenybėse dalinasi trečiąją vietą.
Pergalė suteiks „Neptūno“ žaidėjams pasitikėjimo prieš kito savaitgalio rungtynes – tuomet komandos vėl susitiks tarpusavyje, bet šįkart jau Utenoje.
Po pergalės „Neptūno“ vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas apžvelgė tokios mačos baigties priežastis bei atskleidė, kad artimiausių metu nereiktų tikėtis pamainos išvykusiems Jordanui Tuckeriui bei Jamesui Karnikui.
„Tokios dvejopos mintys. Faktas, kad nepradėjome rungtynių taip, kaip norėtume prie savų gerbėjų, bet yra ir tų pakankamai logiškų paaiškinimų tam. Keletas momentų džiugina – mūsų gynyba yra vienas dalykas, o kitas – labai ramiai sureagavome, kai varžovai pirmavo 12 taškų. Nebuvo kažkokios suirutės, buvo emocija, sveikas pyktis. Iš šono kartais atrodo, kad tai nėra gerai, bet tai kažkiek pažadino komandą viduje. Kaip užbaigėme antrą kėlinį, paskutines kelias minutes, taip ir pradėjome trečią ketvirtį. Matai, kad žaidėjai mėgaujasi, nors pirmas 15 minučių labiau dirbome sunkų darbą.
Žinome, kad pakankamai greitai vėl žaisime su „Juventus“ Utenoje ir vėl bus nauja istorija. Šį vakarą sveikiname mūsų žaidėjus su pergale“, – teigė strategas.
– Kokios korekcijos leido perlaužti rungtynes?
– Taktinių dalykų per daug nekeitėme, tą rungtynių planą, kokio turėjome, tokio ir laikėmės. Matai rungtynių pradžioje, kad ne plano ar taktinių dalykų yra esmė, mums tiesiog sunku buvo įsivažiuoti nuo pat pirmų minučių. Per pirmą kėlinį praleidome 15 taškų, tad nėra, kad mes nesigynėme. Mes negalėjome įmesti, prametėme iš po krepšio, bet dėl tokių dalykų negali pykti ant žaidėjų. Labiau pykstame dėl taisyklių nesilaikymo gynyboje. Šiandien nebuvo daug to gynybinio broko. Visada yra, ką pataisyti, bet šiandien trečiajame kėlinyje svarbesnis buvo emocinis fonas nei kažkokie taktiniai dalykai.
– Kiek svarbus buvo Mindaugo Girdžiūno vaidmuo?
– Ne tik šiandien, jei žiūrėtume kelias pastarąsias rungtynes, Mindaugas yra geros formos. Sezono pradžioje jis negavo daug minučių, bet ten buvo daugiau kitos priežastys. Turėjome du žaidėjus, grįžusius iš rinktinių. Jei Arną Veličką gerai pažįstame, tai Rihardas mums buvo naujas, Harrisonas yra naujas žaidėjas. Mums buvo labai svarbu per pirmus mačus pasitikrinti juos skirtingose situacijose. Dabar Mindaugas tikrai turi tą savo svarbų vaidmenį. Patirtimi svarbiais momentais susikuria tą metimą, kai susitinkame su komandine gynyba. Tikrai džiaugiamės Mindaugu abejose aikštės pusėse, ne tik puolime.
– Nors likote be J.Karniko, varžovų pranašumo po krepšiu nesijautė?
– Taip, ir Matas Mačijauskas išėjo, tas minutes savo padarė. Išvykus Karnikui ir Tuckeriui minėjau, kad turime Radvilą Kneižį ir Mačijauską, kurie laukia savo šansų ir juos gaus. Jie treniruojasi kiekvieną dieną tam, kad atsiradus progai įrodynėtų treneriui, kad yra verti daugiau minučių ir jiems tai neblogai sekasi. Negaliu pasakyti, kad ta gynyba „ant ūselio“ buvo labai gera, galėtume geriau ir prieš kitas rungtynes reikės dar šiek tiek padirbėti.
– Kaip vyksta paieškos į J.Karniko vietą?
– Jos vyksta ir vyko jau kurį laiką prieš jam išvažiuojant. Tai nebuvo tą dieną nuspręstas dalykas. Ieškome, bet iš klubo tikrai išeis oficiali informacija, kai mes juos rasime ir pasirašysime. Jei labai smalsu, šią minutę tikrai nesame su kažkuo arti. Paatviravau, daugiau neatvirausiu.
