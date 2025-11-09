Amorimas po rungtynių su „Tottenham“ nerimavo dėl Šeško traumos rimtumo

„Turime patikrinti. Jis kažką pajautė kelio srityje. Manome, kad jis turi problemą. B. Šeško forma dabar nėra didžiausias rūpestis. Labiau nerimauju dėl jo patirtos traumos, nes tai kelis ir nežinau, kiek tai yra rimta.
Turime patikrinti, kas nutiko Benui, bet turėsime problemų su AFCON žaidėjais. Mes tai jau žinojome, tad tam galima pasiruošti vasarą. Suvaldyti situaciją bus sunku, bet pažiūrėsime, ar atsivėrus žaidėjų langui galėsime sustiprinti komandą ir pabandyti ištaisyti tai, kas nutiko“, – teigė strategas.
Priminsime, jog B. Šeško rungtynėse pasirodė tik po keitimo sužaidus beveik valandą, tačiau paliko aikštę 88 rungtynių minutę. Dėl šios priežasties „Raudonieji velniai“ užbaigė rungtynes dešimtyje, nes vyriausiasis treneris jau buvo išnaudojęs visus galimus keitimus.
