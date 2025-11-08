„Liverpool“ treneris Arne Slotas atskleidė, kas jį labiausiai erzina šiuolaikiniame futbole

„Tapome žaidimu, kuriame laiko gaišimas vyrauja daugiau ir daugiau. Yra daug dalykų, kurie man nepatinka šiuolaikiniame futbole“, – pažymėjo A. Slotas žiniasklaidai prieš svarbias rungtynes.
A. Slotas išreiškė susirūpinimą dėl taktikų, kurias kai kurios komandos naudoja norėdamos sulėtinti tempą – tai apima praleistą laiką be reikalo, simuliacijas apsimetant patyrus traumas, ilgai trukdančius standartinius smūgius. Treneris vertina, kad tokie veiksmai gadina futbolo grynumą ir trukdo žiūrovų malonumui bei tokio aukšto laipsnio konkurencijos tęstinumui.
„Kai praradome taškus, tai visada matėsi tokios taktikos. Man patinka dabar apie tai kalbėti, kai mes jau iškovojome titulą ir nepralaimėjome, bet žaidžiant tokiu stiliumi prarandi švarų laiką“, – komentavo A. Slotas.
Treneris taip pat išreiškė pagarbą varžovams, bet pabrėžė, kad komandoms ir lygai būtų naudinga susitarti dėl žaidimo greičio bei etiško elgesio aikštėje siekiant pagerinti sklandumą ir konkurencingumą. Jo žodžiais, tokiu būdu futbolas išliktų patrauklesnis žiūrovams ir žaidėjams.
„Žaidimas turi būti greitas, aš noriu matyti futbolą be nereikalingo stabdymo. Jeigu nepasikeis situacija, įsivyraus niekingas scenarijus, kuris niekam nieko gero neduos“, – įspėjo A. Slotas, kartu pabrėždamas, kad jis tikrai nesiruošia nutylėti šių problemų.
Sekmadienį A. Sloto laukia dvikova su „Manchester City“ klubu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!