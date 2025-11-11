 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Liverpool“ kreipėsi į PGMOL dėl Van Dijko neįskaityto įvarčio rungtynėse su „Man City“

2025-11-11 10:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 10:56

„Liverpool“ susisiekė su PGMOL („Professional Game Match Officials Limited“) dėl pralaimėtose Anglijos „Prremier“ lygos rungtynėse neįskaityto Virgilo van Dijko įvarčio, praneša ESPN.

Rungtynių akimirrka | Scanpix nuotr.

0

Gynėjas pirmojo kėlinio pabaigoje standartinės situacijos metu smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus. Visgi teisėjas nusprendė, jog nuošalėje buvęs Andy Robertsonas blokavo „Man City“ vartininkui Gianluigi Donnarummos vaizdą. Tuo tarpu VAR nutarė, jog A. Robertsonas atliko akivaizdų veiksmą prieš vartų sargą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ESPN šaltinių, „Liverpool“ įsitikinęs, jog 11 taisyklės, nagrinėjančios nuošalės pažeidimus, formuluotė yra aiški ir teigia, jog nebuvo įvykdyti jokie įvarčio anuliavimo kriterijų elementai. Išanalizavęs situaciją iš visų įmanomų kampų, „Liverpool“ nesutinka, jog A. Robertsono buvimas sutrukdė G. Donnarummai.

„Liverpool“ po šio patirto pralaimėjimo „Premier“ lygoje nukrito į aštuntąją turnyrinės lentelės vietą bei nuo lyderio „Arsenal“ atsilieka 8 taškais.

 

