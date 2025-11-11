„Liverpool“ kreipėsi į PGMOL dėl Van Dijko neįskaityto įvarčio rungtynėse su „Man City“

Gynėjas pirmojo kėlinio pabaigoje standartinės situacijos metu smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus. Visgi teisėjas nusprendė, jog nuošalėje buvęs Andy Robertsonas blokavo „Man City“ vartininkui Gianluigi Donnarummos vaizdą. Tuo tarpu VAR nutarė, jog A. Robertsonas atliko akivaizdų veiksmą prieš vartų sargą.
Pasak ESPN šaltinių, „Liverpool“ įsitikinęs, jog 11 taisyklės, nagrinėjančios nuošalės pažeidimus, formuluotė yra aiški ir teigia, jog nebuvo įvykdyti jokie įvarčio anuliavimo kriterijų elementai. Išanalizavęs situaciją iš visų įmanomų kampų, „Liverpool“ nesutinka, jog A. Robertsono buvimas sutrukdė G. Donnarummai.
„Liverpool“ po šio patirto pralaimėjimo „Premier“ lygoje nukrito į aštuntąją turnyrinės lentelės vietą bei nuo lyderio „Arsenal“ atsilieka 8 taškais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!