„Raptors“ vedlys Ingramas už emocijų protrūkį nubaustas pinigine bauda

Toronto „Raptors“ puolėjas rungtynėse prieš Filadelfijos „76ers“ sėdo ant suolo trečiajame kėlinyje ir apmaudą išliejo sviesdamas į parketą vandens buteliuką.
BI 😳 pic.twitter.com/D970ZQ2QEB— NBACentral (@TheDunkCentral) November 9, 2025
Buteliukas atšokęs nuo žemės pataikė į arenos darbuotoją, o rungtynės buvo pristabdytas, kol išdžiovintas parketos prie „Raptors“ suolelio.
B.Ingramas už incidentą nubaustas 25 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių bauda.
„Raptors“ rungtynes Filadelfijoje pralaimėjo 120:130, puolėjas per 37 minutes surinko 21 tašką, „iš žaidimo“ pataikydamas 7 metimus iš 17.
Pirmąjį savo sezoną „Raptors“ gretose žaidžiantis 28 metų 203 cm ūgio atletas per 33 minutes renka 21 tašką (32 procentai tritaškių), 6,3 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Devintąją vietą Rytų konferencijoje užimantys „Raptors“ (5/5) artimiausiame mače lankys autsaiderius Bruklino „Nets“ (1/9).
