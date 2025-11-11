 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Raptors“ vedlys Ingramas už emocijų protrūkį nubaustas pinigine bauda

2025-11-11 10:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 10:30

Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) skyrė baudą emocijų nesuvaldžiusiam Brandonui Ingramui.

B.Ingramas turės susimokėti (Scanpix nuotr.)

Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) skyrė baudą emocijų nesuvaldžiusiam Brandonui Ingramui.

Toronto „Raptors“ puolėjas rungtynėse prieš Filadelfijos „76ers“ sėdo ant suolo trečiajame kėlinyje ir apmaudą išliejo sviesdamas į parketą vandens buteliuką.

Buteliukas atšokęs nuo žemės pataikė į arenos darbuotoją, o rungtynės buvo pristabdytas, kol išdžiovintas parketos prie „Raptors“ suolelio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B.Ingramas už incidentą nubaustas 25 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių bauda.

„Raptors“ rungtynes Filadelfijoje pralaimėjo 120:130, puolėjas per 37 minutes surinko 21 tašką, „iš žaidimo“ pataikydamas 7 metimus iš 17.

Pirmąjį savo sezoną „Raptors“ gretose žaidžiantis 28 metų 203 cm ūgio atletas per 33 minutes renka 21 tašką (32 procentai tritaškių), 6,3 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.

Devintąją vietą Rytų konferencijoje užimantys „Raptors“ (5/5) artimiausiame mače lankys autsaiderius Bruklino „Nets“ (1/9).

