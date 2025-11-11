 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dončičius vedė „Lakers“ į pergalę prieš „Hornets“

2025-11-11 09:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 09:47

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) prie pergalingų įpročių grįžo Los Andželo „Lakers“ (8/3).

L.Dončičius gausiai vertė taškus (Scanpix nuotr.)

Kalifornijos klubas išvykoje 121:111 (36:40, 29:23, 31:15, 25:33) nugalėjo Šarlotės „Hornets" (3/7).

0

Kalifornijos klubas išvykoje 121:111 (36:40, 29:23, 31:15, 25:33) nugalėjo Šarlotės „Hornets“ (3/7).

„Lakers“ didžiąją dalį darbo atliko trečiajame kėlinyje, atsiplėšę 96:78. Lemiamoje atkarpoje „širšės“ dar prisitraukė iki 111:117, bet rungtynes uždarė Luka Dončičiaus ir Marcuso Smarto baudų metimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikietis perėmė net 7 kamuolius.

Tuo tarpu slovėnas kontroliavo „Lakers“ puolimo gijas – 38 minutės, 38 taškai (9/13 dvitaškių, 5/15 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.

Praėjusiame mače penkių pergalių serijos netekę „Lakers“ grįžo į sėkmingą kelią ir Vakarų konferencijoje rikiuojasi ketvirti.

Šarlotės ekipoje arti trigubo dublio buvo ketvirtasis šaukimas Konas Knueppelas – 38 minutės, 19 taškų (4/5 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 10 atkovotų, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai bei pražanga.

Dar ryškesnis buvo Milesas Bridgesas, per 40 minučių surinkęs 34 taškus (4/7 dvitaškių, 7/12 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 8 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, bloką bei 4 pražangas.

„Hornets“ vertėsi be LaMelo Ballo ir Brandono Millerio, „Lakers“ dar laukia LeBrono Jameso sezono debiuto.

Los Andželo klubas gerokai daugiau taškų surinko baudos aikštelėje (46:34), o šeimininkų neišgelbėjo 47 procentų tikslumu mesti tritaškiai (17/36).

„Hornets“ namie priims Milvokio „Bucks“ (7/4), „Lakers“ keliauja į čempionų tvirtovę Oklahomoje.

„Lakers“: Luka Dončičius 38 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 5/15 tritaškių), Austinas Reavesas 24 (5 atk. kam., 7 rez. perd., 2/10 tritaškių), Rui Hachimura 21 (3/3 tritaškių), DeAndre Aytonas 14 (6 atk. kam., 7/10 dvitaškių), Marcusas Smartas 13 (6 rez. perd., 7 per. kam., 3/7 tritaškių).

„Hornets“: Milesas Bridgesas 34 (8 atk. kam., 5 rez. perd., 7/12 tritaškių), Konas Knueppelas 19 (10 atk. kam., 9 rez. perd., 2/6 tritaškių), Collinas Sextonas 13 (4 klaidos), Ryanas Kalkbrenneris 9.

