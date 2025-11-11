Krejči tritaškių šou atvedė „Hawks“ į dramatišką pergalę Los Andžele

Trae’ų Youngą praradęs klubas rado kitų ginklų, kad išvykoje 105:102 (19:29, 33:23, 27:24, 26:26) palaužtų Los Andželo „Clippers“ (3/7).
Finišo tiesiojoje Jamesas Hardenas skirtumą mažino tritaškiu su pražanga (102:105), o Zaccharie Risacheras prarasdamas kamuolį paliko šansą šeimininkams. „Clippers“ nepasižymėjo, bet pražanga stabdytas prancūzas prametė abu baudų metimus.
Dar vieną galimybę gavęs Los Andželo klubas lemiamą metimą patikėjo Nicolas Batumui, bet jam kamuolį išmušėVitas Krejči.
Čekas pakilęs nuo suolo sužaidė fenomenalų mačą – 30 minučių, 28 taškai (1/3 dvitaškių, 8/10 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas ir 2 pražangos.
V.Krejči per vieną mačą sumetė daugiau tolimų metimų nei per visą Europos čempionatą, kuriame itin strigo ties perimetru (6/30 tritaškių, 20 procentų tikslumas).
Pagrindiniu jo talkininku tapo Kristapas Porzingis, per 26 minutes surinkęs 20 taškų (4/7 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 9/9 baudų metimų), 3 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai ir 5 pražangos.
„Hawks“ lapkritį verčiasi be kelį susižeidusio T.Youngo ir per šią atkarpą laimėjo keturis iš šešių mačų.
Šeimininkų neišgelbėjo trigubas J.Hardeno dublis – 39 minutės, 35 taškai (6/9 dvitaškių, 6/14 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 10 atkovotų kamuolių, 11 rezultatyvių perdavimų, 2 blokai ir 6 klaidos.
Be Kawhi Leonardo ir Bradley Bealo žaidę „Clippers“ pralaimėjo penktąjį mačą paeiliui.
Los Andželo klubas prasčiau dalinosi kamuoliu (19 rezultatyvių perdavimų prieš 30) ir surinko vos 4 taškus greitose atakose (varžovai – 20).
„Clippers“ lieka namie, kur priims Denverio „Nuggets“ (7/2), „Hawks“ keliauja į Sakramentą.
„Hawks“: Vitas Krejči 28 (8/10 tritaškių), Kristapas Porzingis 20 (4 rez. perd.), Jalenas Johnsonas 16 (10 atk. kam., 8 rez. perd.), Zaccharie Risacheras 11 (5 atk. kam.), Onyeka Okongwu 10 (6 atk. kam.).
„Clippers“: Jamesas Hardenas 35 (10 atk. kam., 11 rez. perd., 6/14 tritaškių), Ivica Zubacas 13 (12 atk. kam.), Krisas Dunnas ir Derrickas Jonesas po 11, Johnas Collinsas (7 atk. kam., 1/6 tritaškių), Brookas Lopezas ir Kobe Brownas po 9.
