„Heat“ iškovojo dramatišką pergalę pratęsime

Lietuvio klubas namie laimėjo pratęsimą prieš Klivlando „Cavaliers“ (7/4) – 140:138 (25:30, 37:23, 39:39, 27:36, 12:10).
Rungtynės klostėsi permainingai, o likus žaisti 7 sekundes rezultatą lygino Jaime Jaquezas (128:128). Donovano Mitchello tritaškis tikslo nepasiekė ir mačas persikėlė į pratęsimą.
Papidomoje atkarpoje vėl vyko lygi kova, o likus žaisti 0,4 sekundės D.Mitchellas tolimu metimu lygino rezultatą (138:138). „Heat“ per minutės pertraukėlę paruošė idealią ataką – pakabintą kamuolį įkrovęs Andrew Wigginsas išplėšė pergalę.
Mačo herojus per 37 minutes surinko 23 taškus (6/8 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 2 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas.
Penkis mačus namie sužaidę „Heat“ išlieka nepralaimėję savo žiūrovų akivaizdoje.
K.Jakučionis vėl buvo registruotas mačui, bet nuo suolo nepakilo.
Klivlando ekipoje išsiskyrė D.Mitchellas – 41 minutė, 28 taškai (7/12 dvitaškių, 3/16 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 15 atkovotų, perimtas bei prarastas kamuolys, 8 rezultatyvūs perdavimai ir 4 pražangos.
„Cavaliers“ per 53 žaidimo minutes suklydo vos 7 kartus, tačiau itin rėmėsi nekritusiais tritaškiais, kurių išmetė net 65, o pataikė 21 (32 procentų tikslumas).
Tai buvo pirmasis komandų susitikimas nuo atkrintamųjų, kai „kavalieriai“ seriją uždarė varžovus nušluodami 138:83.
Ketvirtadienį komandos tarpusavyje susigrums dar kartą.
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 28 (15 atk. kam., 8 rez. perd., 3/16 tritaškių), De’Andre Hunteris 23 (2/8 tritaškių), Evanas Mobley 21 (10 atk. kam., 5 rez. perd., 3/4 tritaškių), Jarrettas Allenas 14 (7 atk. kam.), Samas Merrillas 12 (4/16 tritaškių), Dariusas Garlandas 11 (2/9 metimų, 5 atk. kam.), Deanas Wade’as, Lonzo Ballas (3/7 tritaškių) ir Jaylonas Tysonas (9 atk. kam., 3 per. kam.) po 9.
„Heat“: Normanas Powellas 33 (4/9 tritaškių), Andrew Wigginsas 23 (5 rez. perd., 8/13 metimų), Jaime Jaquezas 22 (13 atk. kam., 7 rez. perd.), Kel’elas Ware’as 14 (20 atk. kam.), Simone Fontecchio 13 (3/7 tritaškių), Davionas Mitchellas 11 (8 rez. perd., 5 klaidos), Pelle’as Larssonas 10 (5 atk. kam.), Nikola Jovičius 8 (8 atk. kam., 4 rez. perd., 3/10 metimų).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!