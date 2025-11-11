Buzelis buvo rezultatyvus, bet „Bulls“ nesustabdė Prancūzijos vienaragio

Lietuvio klubas trečiąją nesėkmę paeiliui patyrė namie nusileidęs San Antonijaus „Spurs“ (8/2) – 117:112 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32).
Rungtynės klostėsi permainingai, abu klubai spėjo pasidžiaugti dviženkle persvara. Ketvirtajame kėlinyje „buliai“ pirmavo 104:91, dalį šio pranašumo išsaugojo ir likus žaisti pusantros minutės – 114:109.
Luke’as Kornetas rezultatą sušvelnino dėjimu, o Victoras Wembanyama dviem tritaškiais perlaužė mačo eigą (117:114). Likusias sekundes „Spurs“ atlaikė baudų metimais.
Kelis blankesnius mačus sužaidęs V.Wembanyama vėl žibėjo ryškiai – 36 minutės, 38 taškai (5/10 dvitaškių, 6/9 tritaškių, 10/10 baudų metimų), 12 atkovotų, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 5 blokai ir 4 pražangos.
18 taškų jis suvertė ketvirtajame kėlinyje bei tapo pirmuoju žaidėju NBA istorijoje, per mačą pasižymėjusiu bent 35 taškais, 10 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyviais perdavimais, 5 blokais ir 5 tritaškiais.
Prancūzas pamokų turėjo ir M.Buzeliui, dar pirmajame kėlinyje pasiekdamas itin aukštai lietuvio paleistą kamuolį.
Puolėjas per 25 minutes surinko 15 taškų (3/6 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, blokas bei 4 pražangos.
Čikagos ekipa vertėsi be čiurną susižeidusio Josho Giddey.
„Bulls“ gerokai solidžiau metė tritaškius (16/38, 42 procentai prieš 10/33, 30 procentų), bet mažiau taškų surinko baudos aikštelėje (44:58).
Čikagos klubas nutraukti pralaimėjimų seriją mėgins Detroite, „Spurs“ savo arenoje priims San Francisco „Golden State Warriors“ (6/5).
„Spurs“: Victoras Wembanyama 38 (12 atk. kam., 5 rez. perd., 5 blokai, 6/9 tritaškių), De’Aaronas Foxas 21 (5 rez. perd., 6 klaidos, 1/6 tritaškių), Stephenas Castle’as 19 (5 atk. kam., 11 rez. perd., 3 per. kam.), Luke’as Kornetas 16 (7 atk. kam., 6/6 dvitaškių), Keldonas Johnsonas 10 (7 atk. kam.).
„Bulls“: Kevinas Huerteris 23 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 4/9 tritaškių), Ayo Dosunmu (5 rez. perd., 3/5 tritaškių) ir Tre Jonesas (7 atk. kam., 7 rez. perd.) po 20, Matas Buzelis 15 (5 atk. kam.), Nikola Vučevičius 11 (8 atk. kam., 6 rez. perd., 1/9 dvitaškių).
Kiti rezultatai:
Los Andželo „Lakers“ (8/3) 121:111 Šarlotės „Hornets“ (3/7)
Vašingtono „Wizards“ (1/10) 135:137 Detroito „Pistons“ (9/2) (po pratęsimo)
Portlando „Trail Blazers“ (5/5) 112:115 Orlando „Magic“ (5/6)
Klivlando „Cavaliers“ (7/4) 138:140 Majamio „Heat“ (7/4) (po pratęsimo)
Milvokio „Bucks“ (7/4) 116:114 Dalaso „Mavericks“ (3/8)
Naujojo Orleano „Pelicans“ (2/8) 98:121 Fynikso „Suns“ (6/5)
Minesotos „Timberwolves“ (7/4) 120:113 Jutos „Jazz“ (3/7)
Atlantos „Hawks“ (6/5) 105:102 Los Andželo „Clippers“ (3/7)
