Sinneris pergalingai pradėjo „ATP Finals“ turnyrą, Auger-Aliassime stabdė kojos skausmai

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik J. Sinneris. Kanadietis išsigelbėjo net 4 kartus, neutralizuodamas ir vieną „set pointą“. Visgi, 5-asis bandymas buvo lemtingas ir J. Sinneris varžovo padavimų metu laimėjo setą.
Kur kas greičiau italas nuo varžovo atitrūko antrajame sete (2:0). Kurį laiką kojos skausmus jautęs F. Auger-Aliassime po trečiojo geimo (3:0) paprašė medicininės pertraukėlės. Po pauzės F. Auger-Aliassime atlaikė du „break pointus“ ir laimėjo savo padavimų seriją (3:1). Visgi, per likusią seto dalį J. Sinneris surengė spurtą 3:0 ir šventė pergalę.
Antradienį nuo 15 val. vyks Carloso Alcarazo ir Tayloro Fritzo dvikova, o nuo 21.30 val. susitiks Alexas de Minauras ir Lorenzo Musetti.
Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!