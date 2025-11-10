 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinneris pergalingai pradėjo „ATP Finals“ turnyrą, Auger-Aliassime stabdė kojos skausmai

2025-11-10 23:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 23:30

Turine (Italija) pirmadienį pratęstas prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Bjorno Borgo vardo grupės pirmajame ture italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 37 minutes 7:5, 6:1 pasiekė pergalę prieš kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-8). Tai buvo 4-a italo pergalė prieš kanadietį per 6 tarpusavio dvikvas.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik J. Sinneris. Kanadietis išsigelbėjo net 4 kartus, neutralizuodamas ir vieną „set pointą“. Visgi, 5-asis bandymas buvo lemtingas ir J. Sinneris varžovo padavimų metu laimėjo setą.

Kur kas greičiau italas nuo varžovo atitrūko antrajame sete (2:0). Kurį laiką kojos skausmus jautęs F. Auger-Aliassime po trečiojo geimo (3:0) paprašė medicininės pertraukėlės. Po pauzės F. Auger-Aliassime atlaikė du „break pointus“ ir laimėjo savo padavimų seriją (3:1). Visgi, per likusią seto dalį J. Sinneris surengė spurtą 3:0 ir šventė pergalę.

Antradienį nuo 15 val. vyks Carloso Alcarazo ir Tayloro Fritzo dvikova, o nuo 21.30 val. susitiks Alexas de Minauras ir Lorenzo Musetti.

Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Į viršų