TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis gali atsidurti mainų rinkoje: NBA klubų vadovai prognozuoja permainas „Kings“ komandoje

2025-11-10 18:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 18:55

Sunkų sezono startą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) turinti Sakramento „Kings“ gali imtis permainų, kurios paliestų Domantą Sabonį.

D.Sabonis gali būti išmainytas (Scanpix nuotr.)

0

NBA apžvalgininkas Evanas Sidery praneša, kad NBA klubų vadovai tiki, kad netrukus „Kings“ D.Sabonį įtrauks į mainų kalbas.

Sveikatos problemų sezono starte turėjęs D.Sabonis per 34 minutes fiksuoja 15,3 taško, 14 atkovotų kamuolių ir 3,9 rezultatyvaus perdavimo vidurkis. Pastarasis rezultatas yra jam prasčiausias per pastaruosius 7 sezonus.

Šį sezoną 29-erių centras uždirba 42,3 mln. JAV dolerių, o dabartinis kontraktas galioja iki 2028 m. vasaros.

„Kings“ per 10 mačų yra iškovojusi 3 pergales.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

