Sabonis gali atsidurti mainų rinkoje: NBA klubų vadovai prognozuoja permainas „Kings“ komandoje

NBA apžvalgininkas Evanas Sidery praneša, kad NBA klubų vadovai tiki, kad netrukus „Kings“ D.Sabonį įtrauks į mainų kalbas.
Sveikatos problemų sezono starte turėjęs D.Sabonis per 34 minutes fiksuoja 15,3 taško, 14 atkovotų kamuolių ir 3,9 rezultatyvaus perdavimo vidurkis. Pastarasis rezultatas yra jam prasčiausias per pastaruosius 7 sezonus.
Šį sezoną 29-erių centras uždirba 42,3 mln. JAV dolerių, o dabartinis kontraktas galioja iki 2028 m. vasaros.
„Kings“ per 10 mačų yra iškovojusi 3 pergales.
