„Bucks“ neteko Prince'o dėl kaklo traumos

ESPN skelbia, jog krepšininkui nustatyta kaklinės stuburo dalies disko išvarža. Nepranešama, kiek laiko negalės žaisti 31-erių puolėjas, bet pažymima, kad atsistatymo laikas nebus trumpas.
203 cm ūgio amerikietis NBA šį sezoną per 21 minutę renka 6,1 taško, 1,6 atkovoto kamuolio ir 1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
