TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Bucks“ neteko Prince'o dėl kaklo traumos

2025-11-10 19:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 19:16

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubas Milvokio „Bucks“ ilgam prarado Taureaną Prince'ą.

T.Prince&#039;ui nustatyta kaklo išvarža (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubas Milvokio „Bucks" ilgam prarado Taureaną Prince'ą.

0

ESPN skelbia, jog krepšininkui nustatyta kaklinės stuburo dalies disko išvarža. Nepranešama, kiek laiko negalės žaisti 31-erių puolėjas, bet pažymima, kad atsistatymo laikas nebus trumpas.

203 cm ūgio amerikietis NBA šį sezoną per 21 minutę renka 6,1 taško, 1,6 atkovoto kamuolio ir 1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

