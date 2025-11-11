 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Antetokounmpo vedama „Bucks" laimėjo Flaggo karjeros rungtynes

2025-11-11 09:13
2025-11-11 09:13

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau stringa pirmąjį šaukimą apšaudantys Dalaso „Mavericks“ (3/8).

G.Antetokounmpo aplenkė C.Flaggą (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau stringa pirmąjį šaukimą apšaudantys Dalaso „Mavericks“ (3/8).

Cooperio Flaggo vedama ekipa namie 114:116 (31:27, 26:26, 31:26, 26:37) krito prieš Milvokio „Bucks“ (7/4).

Finišo tiesiojoje „Bucks“ pirmavo 116:113, bet likus mažiau nei dviems sekundėms pražanga stabdė iš toli metusį P.J.Washingtoną. Amerikietis pataikė pirmąjį baudos metimą, bet prametė antrąjį, tad trečiąjį tyčia šveitė pro šalį, bet kamuolio šeimininkams atsikovoti nepavyko.

„Mavericks“ suklupo penktą kartą per šešis pastaruosius mačus.

Dalaso klubas neturėjo Anthony Daviso, Kyrie Irvingo, Derecko Lively ir Dante Exumo, o su papildomu krūviu solidžiai tvarkėsi C.Flaggas – 35 minutės, 26 taškai (8/10 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 7/10 baudų metimų), 9 atkovoti, 2 perimti ir prarastas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 2 pražangos.

Amerikietis sužaidė rezultatyviausią karjeros mačą, po kurio atskleidė, kad susižeidė nykštį, tad nėra garantuotas dėl žaidimo kitame susitikime.

Tuo tarpu „Bucks“ į priekį vedė Giannis Antetokounmpo – 37 minutės, 30 taškų (10/16 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 7/12 baudų metimų), 8 atkovoti, perimtas bei 5 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai bei 5 pražangos.

Pusę savo taškų (15) graikas surinko ketvirtajame kėlinyje.

Milvokio ekipa mažiau taškų rinko greitose atakose (6:29), tačiau atsigriebė ties perimetru (14/36, 39 procentai tritaškių prieš 9/39, 23 procentus).

„Bucks“ keliauja į Šarlotę, o namie liekantys „Mavericks“ priims Fynikso „Suns“ (6/5).

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 30 (8 atk. kam., 6 rez. perd., 11/18 metimų), Kyle’as Kuzm 26 (5 atk. kam., 10/17 metimų), Mylesas Turneris 14 (7 atk. kam., 1/7 tritaškių), A.J.Greenas (5 atk. kam., 4/8 tritaškių), Ryanas Rollinsas (8 rez. perd.) ir Bobby Portisas (6 atk. kam., 3/5 tritaškių) po 13.

„Mavericks“: Cooperis Flaggas 26 (9 atk. kam., 4 rez. perd.), Brandonas Williamsas 19 (6 atk. kam., 4 klaidos), P.J.Washingtonas 16 (7 atk. kam., 1/7 tritaškių), Maxas Christie 13 (5 atk. kam., 3/8 tritaškių), Naji Marshallas 9 (5 atk. kam., 0/4 tritaškių).

