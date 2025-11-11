 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

NCAA lietuvių pasirodymai – Nemeikšos taškai ir Lelevičiaus sunkumai puolime

2025-11-11 09:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 09:32

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) ant parketo vėl pasirodė būrelis lietuvių.

G.Nemeikša buvo ryškus

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) ant parketo vėl pasirodė būrelis lietuvių.

0

Havajų universiteto „Rainbow Warriors“ (1/1) namie 100:74 (51:30, 49:44) sutriuškino Rytų Teksaso A&M universiteto „Lions“ (1/2).

Nuo suolo pakilęs Gytis Nemeikša per 24 minutes pelnė 14 taškų (5/6 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 4/4 baudų metimų), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą suklydo ir sykį prasižengė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rezultatyvesni už lietuvį buvo tik po 15 taškų surinkę Dre Bullockas (7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.) ir Hunteris Ericksonas (3/3 tritaškių), varžovams 15 taškų atnešė Joshas Tayloras.

Pitsburgo universiteto „Panthers“ (3/0) namie 78:66 (45:32, 33:34) nugalėjo Rytų Mičigano universiteto „Eagles“ (1/1).

Nojus Indrušaitis pasirodė starto penkete ir per 28 minutes surinko 9 taškus (3/4 dvitaškių, 1/3 tritaškių), 3 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą bei 4 pražangas.

16 taškų lietuvio komandai pelnė Cameronas Corhenas (7 atk. kam., 7/11 dvitaškių), varžovams 19 taškų sumetė Carlosas Hartas (7 atk. kam.).

Ajovos Valstybinio universiteto „Cyclones“ (3/0) Su Folse 96:80 (53:35, 43:45) nugalėjo Misisipės Valstybinio universiteto „Bulldogs“ (1/1).

Dominykas Plėta pakilęs nuo suolo per 7 minutes surinko 4 taškus (2/4 dvitaškių), 3 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius bei 2 pražangas.

25 taškus lietuvio komandai pelnė Taminas Lipsey (6 rez. perd.), oponentams 25 taškus surinko Joshas Hubbardas (5 rez. perd., 7 klaidos, 4/10 tritaškių).

Teksaso krikščioniškojo universiteto (TCU) „Horned Frogs“ (2/1) namie 78:65 (39:38, 39:27) nugalėjo Lamaro universiteto „Cardinals“ (1/1).

Starto penkete pasirodęs Liutauras Lelevičius per 19 minučių pelnė 2 taškus (0/1 dvitaškio, 0/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą prasižengė.

18 taškų TCU pelnė Jaydenas Pierre’as (6/7 dvitaškių), svečiams 26 taškus suvertė Robas Lee (9/20 metimų).

Kalifornijos universiteto „Golden Bears“ (3/0) namie 93:65 (42:27, 51:38) sutriuškino Kalifornijos Valstybinio universiteto Fulertone „Titans“ (1/2).

Rytis Petraitis per 17 minučių surinko 5 taškus (2/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/2 baudų metimų), 5 atkovotus ir perimtą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, bloką bei 2 pražangas.

Mantas Kočanas per 3 minutes pridėjo 4 taškus (2/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio), 3 atkovotus kamuolius ir pražangą.

24 taškus lietuvių komandai surinko Dai Dai’us Amesas (6/7 tritaškių), svečiams 20 taškų pelnė Landonas Seamanas (4 atk. kam.).

