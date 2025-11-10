Buvęs Jonavos ekipos lyderis karjerą tęs Taivane

Oficialiai paskelbta, kad 30 metų 198 cm ūgio Bogdanas Blyzniukas pasirašė sutartį su Kaoshiungo „Aquas“ ekipa, kurioje žaidžia ir Edgaras Želionis.
Taivano lygoje komanda kol kas buksuoja – per 8 turus pasiekė vos 2 pergales.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) B.Blyzniukas per 27 minutes įmesdavo 14,5 taško, atkovodavo 5,4 kamuolio, atlikdavo 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 16,6 naudingumo balo.
