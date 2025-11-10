 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Buvęs Jonavos ekipos lyderis karjerą tęs Taivane

2025-11-10 13:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 13:30

Praėjusiame sezone „Jonavos“ komandoje žibėjęs ukrainietis pagaliau rado naują klubą.

B.Blyzniukas žais Taivane (Foto: Rokas Lukoševičius)

Praėjusiame sezone „Jonavos“ komandoje žibėjęs ukrainietis pagaliau rado naują klubą.

REKLAMA
0

Oficialiai paskelbta, kad 30 metų 198 cm ūgio Bogdanas Blyzniukas pasirašė sutartį su Kaoshiungo „Aquas“ ekipa, kurioje žaidžia ir Edgaras Želionis.

Taivano lygoje komanda kol kas buksuoja – per 8 turus pasiekė vos 2 pergales.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) B.Blyzniukas per 27 minutes įmesdavo 14,5 taško, atkovodavo 5,4 kamuolio, atlikdavo 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 16,6 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų