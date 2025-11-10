Žilinskas įspūdingai debiutavo G lygoje

Lietuvio atstovaujami Memfio „Hustle“ (2/0) namie 109:103 (32:13, 27:30, 24:35, 26:25) įveikė Meksiko „Capitanes“ (0/2).
P.Žilinskas kilo nuo suolo ir per 25 minutes surinko 20 taškų (1/1 dvitaškio, 5/5 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką bei 3 pražangas.
Likus žaisti dvi minutes Kaune gimęs gynėjas nusiėmė kamuolį puolime ir sutvirtino savo komandos persvarą (103:97), kuri atsilaikė iki finalinės sirenos.
On fire from deep 🔥— Memphis Hustle (@MemphisHustle) November 10, 2025
Paul 5-5 from beyond the arc pic.twitter.com/2z8KfnuaQ0
Rezultatyvesnis už lietuvį buvo tik 21 tašką pelnęs Tyleris Burtonas (3/7 tritaškių), 17 taškų pridėjo Charlie Brownas (1/6 tritaškių, 6 atk. kam., 4 klaidos), 13 – Nate’as Hintonas (10 atk. kam.), 12 – Lawsonas Loveringas (9 atk. kam., 3 blokai), 10 – Evanas Gilyardas (4 rez. perd.).
Meksiko klubui 23 taškus surinko R.J.Melendezas, po 18 – L.J.Figueroa (9 atk. kam., 7 per. kam., 5 klaidos) ir Wade’as Tayloras (5 rez. perd.), 16 – Boo Buie (6 atk. kam., 3/11 tritaškių), 14 – Felipe Haase (8 atk. kam., 4 rez. perd., 2/7 tritaškių).
Kitą mačą „Hustle“ sužais trečiadienį, svečiuose pas Teksaso „Legends“ (0/2).
