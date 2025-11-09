Dramatiška Adomaičio pergalė – triumfuota Fosterio išplėštame pratęsime

Lietuvio auklėtiniai išvykoje 91:90 (24:28, 18:18, 23:19, 18:18, 8:7) palaužė Šibujos „Sun Rockers“ (6/9).
Pratęsimą dvitaškiu likus žaisti tris sekundes išplėšė buvęs Vilniaus „Ryto“ lyderis Marcusas Fosteris (83:83).
Papildomoje atkarpoje tapo Hiromu Nakamuros dvitaškis su pražanga (91:90), o šeimininkai dar turėjo laiko atsakymui, tačiau lemiamas Leo Vendrame’o metimas tikslo nepasiekė.
26 taškus nugalėtojams surinko Sebastianas Saizas (8 atk. kam., 13/17 dvitaškių), 17 – Shuto Ando (5/10 tritaškių), 15 – M.Fosteris (13 rez. perd.), 14 – Ryanas Rossiteris (15 atk. kam., 6 rez. perd.), 12 – H.Nakamura (1/4 tritaškių).
Šeimininkams 32 taškus pelnė Joshas Hawkinsonas (7 atk. kam., 9/11 dvitaškių), 25 – L.Vendrame’as (4/6 tritaškių), 10 – Daiki Tanaka 4 rez. perd., 4 per. kam.), 9 – Johnas Harperis (2/6 tritaškių).
Pergalė leidžia „Alvark“ dalintis ketvirtąją vietą Rytų konferencijoje.
Artimiausias mačas Tokijo klubo laukia trečiadienį – namie bus priimami Uconomijos „Brex“ (12/3), kuriems dukart jau nusileista sezono starte.
