TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Lietuviai NCAA arenose: Ivanausko ir Vokietaičio dvigubi dubliai

2025-11-09 10:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 10:21

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) ant parketo vėl pasirodė būrelis lietuvių.

M.Vokietaitis surinko dvigubą dublį (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) ant parketo vėl pasirodė būrelis lietuvių.

0

Mercyhursto universiteto „Lakers“ (2/1) namie nušlavė žemesnio diviziono Pensilvanijos Valstybinio universiteto Naujajame Kensingtone „Lions“ – 93:43 (44:17, 49:26).

Mykolas Ivanauskas nugalėtojų gretose atliko dvigubą dublį – 15 minučių, 16 taškų (7/8 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/2 baudų metimų), 10 atkovotų, perimtas ir prarastas kamuolys bei pražanga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rezultatyvesnis už lietuvį buvo tik 18 taškų surinkęs Bernie Buntas (4/4 tritaškių), varžovų gretose ženkliai išsiskyrė 23 taškus pelnęs Ta’Rasi Meansas (5 atk. kam., 4 per. kam., 3/10 tritaškių).

Teksaso universiteto „Longhorns“ (1/1) namie 97:60 (46:28, 51:32) nušlavė Lafayette’o universiteto „Leopards“ (1/2).

Matas Vokietaitis pasirodė nugalėtojų starto penkete ir per 24 minutes surinko 14 taškų (7/9 dvitaškių, 0/1 baudos metimo), 11 atkovotų, 2 perimtus bei prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 blokus bei 3 pražangas.

16 taškų į lietuvio pergalę įnešė Tramonas Markas, svečiams 20 taškų surinko Calebas Williamsas (3/5 tritaškių).

Šiaurės Karolinos universiteto Grinsbore „Spartans“ (0/2) po pratęsimo 90:92 (44:44, 42:42, 4:6) krito prieš Elono universiteto „Phoenix“ (2/0).

Domas Kauzonas pasirodė „spartiečių“ starto penkete ir per 37 minutes surinko 12 taškų (4/7 dvitaškių, 4/9 baudų metimų), 6 atkovotus kamuolius, bloką, 2 klaidas bei 3 pražangas.

18 taškų lietuvio komandai pelnė Donaldas Whiteheadas (4/7 tritaškių), nugalėtojams 25 taškus pelnė lenkas Kacperas Klačekas (13 atk. kam., 4/8 tritaškių).

Stony Brooko universiteto „Seawolves“ (2/0) namie 71:60 (38:37, 33:23) įveikė Meino universiteto „Black Bears“ (0/2).

Olegas Kojenetsas nugalėtojams per 12 minučių pelnė 2 taškus (1/1 dvitaškio), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą bei kartą prasižengė.

19 taškų lietuvio komandai pelnė Erikas Prattas (5 atk. kam., 8/18 metimų), svečiams 14 taškų atnešė Ryanas Mabrey (3/7 tritaškių).

Marymounto Lojolos universiteto „Lions“ (3/0) namie 94:72 (38:31, 56:41) sutriuškino Arkanzaso universiteto Pain Blafe „Golden Lions“ (0/3).

Rokas Jocius nugalėtojų gretose gavo tik 3 minutes, per kurias spėjo atkovoti kamuolį ir pramesti du baudų metimus.

28 taškus lietuvio komandai pelnė Rodney Brownas (8/13 tritaškių), svečiams 27 taškus surinko Jaquanas Scottas (12 atk. kam., 10/19 metimų).

Ramiojo vandenyno universiteto „Pacific Tigers“ (1/1) išvykoje 77:78 (40:40, 37:38) nusileido Nevados „Wolf Pack“ (2/0).

Svečiams Kajus Kublickas per 30 minučių surinko 11 taškų (1/4 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 0/1 baudos metimo), 3 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidas ir 3 pražangas.

Augustas Brazdeikis bei Kristupas Keinys ant parketo nepasirodė.

21 tašką trijų lietuvių komandai atnešė Eliasas Ralphas (8 atk. kam., 6/9 tritaškių), nugalėtojams 19 taškų pelnė Tayshawnas Comeris (5 atk. kam.).

