  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Lietuviai NCAA: rezultatyvus Butkos žaidimas ir dėl kamuolių puikiai kovojantis Ivanauskas

2025-11-07 09:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 09:01

Tęsiasi Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) sezonas, kur ir toliau grumiasi visas būrys lietuvių.

D.Butka buvo tarp lyderių (Scanpix nuotr.)

Tęsiasi Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) sezonas, kur ir toliau grumiasi visas būrys lietuvių.

0

Dano Kazakevičiaus atstovaujama Howardo „Bisons“ (1/1) ekipa 103:71 (60:33, 43:68) nugalėjo Kolumbijos universiteto „Firebirds“ krepšininkus.

D.Kazakevičius per 21 minutę įmetė 12 taškų (5/7 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Campbello „Fighting Camels“ (0/2) komanda, kurioje žaidžia Dovydas ir Dominykas Butkos, 65:73 (25:33, 40:40) nusileido Vakarų Virdžinijos „Mountaineers“ (2/0) ekipai.

Dovydas per 31 minutę pelnė 14 taškų (5/11 dvit., 4/8 baud.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, sykį suklydo ir 4 kartus prasižengė.

Dominykas per 8 minutes taškų nepelnė ir vos sykį atakavo krepšį iš trijų taškų zonos.

Dominyko Plėtos Ajovos „Cyclones“ (2/0) komanda 102:62 (44:30, 58:32) sutriuškino Gramblingo „Tigers“ (1/1) ekipą.

E.Plėta per 8 minutes įmetė 4 taškus (2/2 dvit.), atkovojo kamuolį, blokavo metimą, 2 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.

Liutauro Lelevičiaus Teksaso „Horned Frogs“ (1/1) ekipa 104:63 (53:29, 51:34) sutriuškino Saint Francis „Red Flash“ (0/2) krepšininkus.

L.Lelevičius per 23 minutes pelnė 10 taškų (1/2 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, po sykį suklydo ir prasižengė.

Mykolo Ivanausko Mercyhursto „Lakers“ (1/1) komanda 73:65 (34:27, 39:38) nugalėjo Čikagos „Ramblers“ (1/1) krepšininkus.

M.Ivanauskas per 26 minutes įmetė 8 taškus (4/6 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 9 ir perėmė 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus suklydo ir sykį prasižengė.

Wrighto universiteto „Raiders“ (1/1), kurioje žaidžia lietuvių kilmės kanadietis Dominic Pangonis, 67:77 (28:34, 39:43) nusileido Kalifornijos „Golden Bears“ (2/0), kurios garbę gina Rytis Petraitis.

D.Pangonis per 23 minutes pelnė 11 taškų (3/5 dvit., 1/4 trit., 2/4 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, blokavo metimą, sykį suklydo ir 5 kartus prasižengė.

R.Petraitis aikštėje praleido 15 minučių, per kurias pelnė 4 taškus (2/4 dvit., 0/1 trit., 0/3 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus prasižengė.

