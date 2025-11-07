Lietuviai NCAA: rezultatyvus Butkos žaidimas ir dėl kamuolių puikiai kovojantis Ivanauskas

Dano Kazakevičiaus atstovaujama Howardo „Bisons“ (1/1) ekipa 103:71 (60:33, 43:68) nugalėjo Kolumbijos universiteto „Firebirds“ krepšininkus.
D.Kazakevičius per 21 minutę įmetė 12 taškų (5/7 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.
Campbello „Fighting Camels“ (0/2) komanda, kurioje žaidžia Dovydas ir Dominykas Butkos, 65:73 (25:33, 40:40) nusileido Vakarų Virdžinijos „Mountaineers“ (2/0) ekipai.
Dovydas per 31 minutę pelnė 14 taškų (5/11 dvit., 4/8 baud.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, sykį suklydo ir 4 kartus prasižengė.
Dovy finds some space in the paint and makes this a four point game!#RollHumps pic.twitter.com/DU8Yk5EAxs— Campbell Basketball (@GoCamelsMBB) November 7, 2025
Dominykas per 8 minutes taškų nepelnė ir vos sykį atakavo krepšį iš trijų taškų zonos.
Dominyko Plėtos Ajovos „Cyclones“ (2/0) komanda 102:62 (44:30, 58:32) sutriuškino Gramblingo „Tigers“ (1/1) ekipą.
E.Plėta per 8 minutes įmetė 4 taškus (2/2 dvit.), atkovojo kamuolį, blokavo metimą, 2 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.
Liutauro Lelevičiaus Teksaso „Horned Frogs“ (1/1) ekipa 104:63 (53:29, 51:34) sutriuškino Saint Francis „Red Flash“ (0/2) krepšininkus.
L.Lelevičius per 23 minutes pelnė 10 taškų (1/2 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, po sykį suklydo ir prasižengė.
LT opens the game with a three— TCU Men's Basketball (@TCUBasketball) November 7, 2025
TCU 11 - SFU 8 | 14:04 1H pic.twitter.com/klkq3m6h4H
Mykolo Ivanausko Mercyhursto „Lakers“ (1/1) komanda 73:65 (34:27, 39:38) nugalėjo Čikagos „Ramblers“ (1/1) krepšininkus.
M.Ivanauskas per 26 minutes įmetė 8 taškus (4/6 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 9 ir perėmė 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
Wrighto universiteto „Raiders“ (1/1), kurioje žaidžia lietuvių kilmės kanadietis Dominic Pangonis, 67:77 (28:34, 39:43) nusileido Kalifornijos „Golden Bears“ (2/0), kurios garbę gina Rytis Petraitis.
D.Pangonis per 23 minutes pelnė 11 taškų (3/5 dvit., 1/4 trit., 2/4 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, blokavo metimą, sykį suklydo ir 5 kartus prasižengė.
R.Petraitis aikštėje praleido 15 minučių, per kurias pelnė 4 taškus (2/4 dvit., 0/1 trit., 0/3 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus prasižengė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!