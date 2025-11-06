Žilinskas žais G lygoje

198 cm ūgio 24-erių gynėjas pernai Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA) gynė Indianapolio universiteto garbę ir vidutiniškai rinko 18 taškų, 2,8 atkovoto kamuolio ir 1,8 rezultatyvaus perdavimo statistiką. Iš toli jis atakavo 41 proc. tikslumu.
P.Žilinskas gimė Kaune, bet anksti su šeima išvyko gyventi į Čikagą. Jis išsaugojo lietuvišką pasą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!