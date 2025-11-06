 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Žilinskas žais G lygoje

2025-11-06 22:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 22:58

Pernai universitetą JAV baigęs Paulius Žilinskas pasirašė kontraktą su G lygoje žaidžiančia Memfio „Hustle“. Tai – dukterinė Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubo „Grizzlies“ ekipa.

P.Žilinskas žais G lygoje

Pernai universitetą JAV baigęs Paulius Žilinskas pasirašė kontraktą su G lygoje žaidžiančia Memfio „Hustle“. Tai – dukterinė Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubo „Grizzlies“ ekipa.

REKLAMA
0

198 cm ūgio 24-erių gynėjas pernai Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA) gynė Indianapolio universiteto garbę ir vidutiniškai rinko 18 taškų, 2,8 atkovoto kamuolio ir 1,8 rezultatyvaus perdavimo statistiką. Iš toli jis atakavo 41 proc. tikslumu.

P.Žilinskas gimė Kaune, bet anksti su šeima išvyko gyventi į Čikagą. Jis išsaugojo lietuvišką pasą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų