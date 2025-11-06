Buvęs NBA žaidėjas sulaikytas dėl narkotikų laikymo

Skelbiama, kad 41-erių amerikietis sulaikytas teisėsaugos dėl narkotikų laikymo – pas vyrą rasta marihuanos, kokaino ir metamfetamino.
T.Allenas per savo karjerą 6 metus praleido Bostono „Celtics“ sudėtyje, 7 – Memfio „Grizzlies“ ir 2017–2018 m. gynė Naujojo Orleano „Pelicans“ garbę.
Per 932 sužaistų mačų jo statistika siekė 8,1 taško, 3,5 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo per 22 minutes.
