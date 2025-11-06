 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Buvęs NBA žaidėjas sulaikytas dėl narkotikų laikymo

2025-11-06 12:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 12:41

Buvęs ilgametis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjas Tony Allenas turi rimtų problemų su teisėsauga.

T.Allenas turi problemų (Scanpix nuotr.)

Buvęs ilgametis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjas Tony Allenas turi rimtų problemų su teisėsauga.

REKLAMA
0

Skelbiama, kad 41-erių amerikietis sulaikytas teisėsaugos dėl narkotikų laikymo – pas vyrą rasta marihuanos, kokaino ir metamfetamino.

T.Allenas per savo karjerą 6 metus praleido Bostono „Celtics“ sudėtyje, 7 – Memfio „Grizzlies“ ir 2017–2018 m. gynė Naujojo Orleano „Pelicans“ garbę.

Per 932 sužaistų mačų jo statistika siekė 8,1 taško, 3,5 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo per 22 minutes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų