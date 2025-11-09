 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Marčiulionis debiutavo NBA G lygoje

2025-11-09 09:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 09:56

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje debiutavo dar vienas lietuvis.

A.Marčiulionis gavo savo šansą

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje debiutavo dar vienas lietuvis.

REKLAMA
0

Los Andželo „Lakers“ dubleriai (1/0) namie 144:105 (30:14, 39:35, 37:28, 38:28) sutriuškino Fynikso „Suns“ dukterinę komandą (0/1).

Augustas Marčiulionis nugalėtojams per 10 minučių surinko 4 taškus (2/4 dvitaškių, 0/1 baudos metimo), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei kartą prasižengė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

34 taškus „Lakers“ pelnė Drew Timme’as (11 atk. kam., 6 rez. perd., 9/16 dvitaškių), 31 – R.J.Davisas (6 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam., 6/8 tritaškių), 24 – Tevianas Jonesas (8 atk. kam., 5 rez. perd., 4/5 tritaškių), 20 – Luke’as Goode’as (4/9 tritaškių), 16 – Chrisas Manonas (10 atk. kam., 4 blokai), 10 – Antonas Watsonas (3/10 metimų).

REKLAMA
REKLAMA

Svečiams 20 taškų sumetė Koby Brea (5 atk. kam., 3/11 tritaškių), 16 – C.J.Huntley (14 atk. kam.), 15 – Damionas Baughas (0/9 tritaškių, 8 atk. kam., 4 rez. perd.), 12 – Tyrese’as Samuelas (9 atk. kam.), 11 – Jadenas Shackelfordas (3/12 metimų).

Pirmadienį komandos dar kartą susigrums Los Andžele.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų