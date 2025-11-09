Marčiulionis debiutavo NBA G lygoje

Los Andželo „Lakers“ dubleriai (1/0) namie 144:105 (30:14, 39:35, 37:28, 38:28) sutriuškino Fynikso „Suns“ dukterinę komandą (0/1).
Augustas Marčiulionis nugalėtojams per 10 minučių surinko 4 taškus (2/4 dvitaškių, 0/1 baudos metimo), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei kartą prasižengė.
34 taškus „Lakers“ pelnė Drew Timme’as (11 atk. kam., 6 rez. perd., 9/16 dvitaškių), 31 – R.J.Davisas (6 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam., 6/8 tritaškių), 24 – Tevianas Jonesas (8 atk. kam., 5 rez. perd., 4/5 tritaškių), 20 – Luke’as Goode’as (4/9 tritaškių), 16 – Chrisas Manonas (10 atk. kam., 4 blokai), 10 – Antonas Watsonas (3/10 metimų).
Svečiams 20 taškų sumetė Koby Brea (5 atk. kam., 3/11 tritaškių), 16 – C.J.Huntley (14 atk. kam.), 15 – Damionas Baughas (0/9 tritaškių, 8 atk. kam., 4 rez. perd.), 12 – Tyrese’as Samuelas (9 atk. kam.), 11 – Jadenas Shackelfordas (3/12 metimų).
Pirmadienį komandos dar kartą susigrums Los Andžele.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!