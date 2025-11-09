Alytaus ekipa namuose stos į kovą dėl pirmosios sezono pergalės: priims Kauno „Aistės-LSMU“ iššūkį

Dvikovą, kuri įvyks Alytaus sporto ir rekreacijos centre, kviečiama stebėti ir internetu:
Alytiškės sieks nudžiuginti savo sirgalius ir iškovoti pirmąją pergalę šiame sezone, o kaunietės bandys įrodyti savo pranašumą bei sustiprinti poziciją turnyro lentelėje.
Aštuonerios komandų rungtynės, sužaistos „Open Smart Way MLKL“, atskleidžia, kad ekipos yra gana lygiavertės – „Alytus-GUT.LT“ vidutiniškai atkovoja po 40 kamuolių, o „Aistės-LSMU“ vos vienu daugiau.
Kaunietės kiek išsiskiria aktyvesne gynyba, perimdamos po 13 kamuolių (alytiškės – 6), tačiau šeimininkės pasižymi geresniu metimų taiklumu – 36 % prieš 33 %.
Tokie skaičiai leidžia tikėtis itin atkaklios ir permainingos kovos, kurioje kiekvienas taškas gali turėti didelę reikšmę.
Alytaus ekipa šį sezoną demonstruoja kovingumą ir pasitikėjimą savo lyderėmis – Kristė Timofejeva vidutiniškai pelno po 14 taškų ir atkovoja 10,5 kamuolio, būdama viena naudingiausių komandos žaidėjų (20,7 naud. balo).
Tuo tarpu kaunietes į priekį veda spalio mėnesio naudingiausia lygos žaidėja Gedvilė Savostaitė, renkanti po 15,5 taško, atkovojanti po 10,8 kamuolio ir per rungtynes vidutiniškai atliekanti po 7,8 rezultatyvius perdavimus.
„Alytus-GUT.LT“ – „Aistės-LSMU“ – jau šiandien, 14 val. per TV6!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!