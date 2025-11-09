 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Namie nepalaužiami „Heat“ į pergalę žengė žibant Jovičiui

2025-11-09 08:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 08:59

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) namų tvirtovę ir toliau patikimai saugo Majamio „Heat“ (6/4).

N.Jovičius pasirodė galingai (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) namų tvirtovę ir toliau patikimai saugo Majamio „Heat“ (6/4).

REKLAMA
0

Floridos klubas savo arenoje 136:131 (27:30, 45:35, 28:32, 36:34) nugalėjo Portlando „Trail Blazers“ (5/4).

Šeimininkai vien antrajame kėlinyje suvertė 45 taškus, bet ramaus gyvenimo tai negarantavo – likus mažiaus nei trims minutėms jie atsiliko 124:125.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jaime Jaquezas tuomet pasižymėjo su pražanga, o komandoms apsikeitus rezultatyviomis atakomis iš toli pataikė Andrew Wigginsas (132:127). Mačą uždarė Daviono Mitchello ir Nikola Jovičiaus baudų metimai.

REKLAMA
REKLAMA

Serbas sužaidė karjeros rungtynes – 31 minutė, 29 taškai (7/9 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 9 atkovoti, 2 perimti ir 6 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 5 pražangos.

REKLAMA

Mačui registruotas Kasparas Jakučionis vėl nekilo nuo suolo ir toliau laukia savo debiuto.

„Heat“ namie laimėjo visus keturis žaistus mačus.

Kovą dėl kamuolių Floridos ekipa pralaimėjo 47:57, tačiau išprovokavo net 20 varžovų klaidų. Svečiai strigo ir ties perimetru, kur pataikė vos 28 procentus metimų (14/51).

„Trail Blazers“ neišgelbėjo Deni Avdijos šou – 37 minutės, 33 taškai (9/12 dvitaškių, 3/9 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 11 atkovotų bei 3 prarasti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 5 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

24-erių izraelietis šį sezoną išvystė jau 25,3 taško vidurkį.

Floridoje liekantys „Trail Blazers“ aplankys ir Orlandą, „Heat“ namie priims Klivlando „Cavaliers“ (7/3).

„Trail Blazers“: Deni Avdija 33 (11 atk. kam., 8 rez. perd., 3/9 tritaškių), Shaedonas Sharpe’as 21 (9 atk. kam., 1/8 tritaškių), Jerami Grantas (4 rez. perd.) ir Jrue Holiday’us (9 atk. kam., 13 rez. perd., 4 per. kam.) po 18, Donovanas Clinganas (7 atk. kam.) ir Toumani Camara (7 atk. kam., 3/13 tritaškių) po 13.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Heat“: Nikola Jovičius 29 (9 atk. kam., 6 rez. perd., 3/7 tritaškių), Normanas Powellas 22 (1/5 tritaškių), Pelle’as Larssonas 16 (5 rez. perd., 7/10 dvitaškių), Andrew Wigginsas 15 (2/8 tritaškių), Jaime Jaquezas 14 (12 atk. kam., 7 rez. perd., 6/15 metimų), Dru Smithas 13 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4 per. kam.), Davionas Mitchellas 11 (8 rez. perd., 5 per. kam.), Kel’elas Ware’as 9 (12 atk. kam., 3 blokai).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
N.Jokičius buvo nesulaikomas (Scanpix nuotr.)
Lietuviškoje akistatoje – kosminis Jokičiaus pasirodymas ir Valančiūno pergalė prieš Jakučionį (1)
L.Dončičius vėl vedė „Lakers“ į pergalę (Scanpix nuotr.)
Dončičius pasiekė trigubą dublį ir vedė „Lakers“ į pergalę prieš Jakučionio ekipą (1)
L.Ballas pasižymėjo neįprastu epizodu (Scanpix nuotr.)
„Heat“ sutriuškino „Hornets“, o Ballas išsiskyrė nesėkmingu veiksmu
N.Powellas vedė „Heat“ į pergalę (Scanpix nuotr.)
Powello vedami „Heat“ sustabdė pergalingą „Knicks“ žygį

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų