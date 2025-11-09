Namie nepalaužiami „Heat“ į pergalę žengė žibant Jovičiui

Floridos klubas savo arenoje 136:131 (27:30, 45:35, 28:32, 36:34) nugalėjo Portlando „Trail Blazers“ (5/4).
Šeimininkai vien antrajame kėlinyje suvertė 45 taškus, bet ramaus gyvenimo tai negarantavo – likus mažiaus nei trims minutėms jie atsiliko 124:125.
Jaime Jaquezas tuomet pasižymėjo su pražanga, o komandoms apsikeitus rezultatyviomis atakomis iš toli pataikė Andrew Wigginsas (132:127). Mačą uždarė Daviono Mitchello ir Nikola Jovičiaus baudų metimai.
Serbas sužaidė karjeros rungtynes – 31 minutė, 29 taškai (7/9 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 9 atkovoti, 2 perimti ir 6 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 5 pražangos.
Mačui registruotas Kasparas Jakučionis vėl nekilo nuo suolo ir toliau laukia savo debiuto.
„Heat“ namie laimėjo visus keturis žaistus mačus.
Kovą dėl kamuolių Floridos ekipa pralaimėjo 47:57, tačiau išprovokavo net 20 varžovų klaidų. Svečiai strigo ir ties perimetru, kur pataikė vos 28 procentus metimų (14/51).
„Trail Blazers“ neišgelbėjo Deni Avdijos šou – 37 minutės, 33 taškai (9/12 dvitaškių, 3/9 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 11 atkovotų bei 3 prarasti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 5 pražangos.
24-erių izraelietis šį sezoną išvystė jau 25,3 taško vidurkį.
Floridoje liekantys „Trail Blazers“ aplankys ir Orlandą, „Heat“ namie priims Klivlando „Cavaliers“ (7/3).
„Trail Blazers“: Deni Avdija 33 (11 atk. kam., 8 rez. perd., 3/9 tritaškių), Shaedonas Sharpe’as 21 (9 atk. kam., 1/8 tritaškių), Jerami Grantas (4 rez. perd.) ir Jrue Holiday’us (9 atk. kam., 13 rez. perd., 4 per. kam.) po 18, Donovanas Clinganas (7 atk. kam.) ir Toumani Camara (7 atk. kam., 3/13 tritaškių) po 13.
„Heat“: Nikola Jovičius 29 (9 atk. kam., 6 rez. perd., 3/7 tritaškių), Normanas Powellas 22 (1/5 tritaškių), Pelle’as Larssonas 16 (5 rez. perd., 7/10 dvitaškių), Andrew Wigginsas 15 (2/8 tritaškių), Jaime Jaquezas 14 (12 atk. kam., 7 rez. perd., 6/15 metimų), Dru Smithas 13 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4 per. kam.), Davionas Mitchellas 11 (8 rez. perd., 5 per. kam.), Kel’elas Ware’as 9 (12 atk. kam., 3 blokai).
