Net 45 metimus atlikęs Cunninghamas atvedė „Pistons“ į dramatišką pergalę

Mičigano klubas namie po pratęsimo 137:135 (36:37, 31:24, 20:35, 40:31, 10:8) palaužė Vašingtono „Wizards“ (1/10).
„Pistons“ pergalių serija buvo pakibusi ant plauko – tritaškiu tiksint paskutinėms sekundėms pratęsimą išplėšė Danissas Jenkinsas (127:127).
Papildomoje atkarpoje gelbėtis jau reikėjo svečiams, tačiau C.J.McCollumo tritaškis skriejo pro šalį. Paulas Reedas šansą „Wizards“ paliko pramesdamas abu baudų metimus, bet šie metimo paruošti nespėjo.
Cade’as Cunninghamas nugalėtojams per 45 minutes surinko 46 taškus (12/34 dvitaškių, 2/11 tritaškių, 16/18 baudų metimų), 12 atkovotų, 5 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, 11 rezultatyvių perdavimų, 2 blokus bei 4 pražangas.
Nuo NBA ir Amerikos krepšinio asociacijos (ABA) susijungimo 1976-aisiais 30 metimų per rungtynes buvo prametęs tik Kobe Bryantas, taip užsikirtęs 2002-ųjų lapkritį.
Tuo tarpu Vašingtono ekipoje išsiskyrė C.J.McCollumas – 43 minutės, 42 taškai (9/15 dvitaškių, 5/10 tritaškių, 9/11 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas bei 4 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.
„Wizards“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo net 46:63, o rungtynėse laikėsi 40 procentų tikslumu mestais tritaškiais (15/38).
Devintą kartą paeiliui pralaimėjęs Vašingtono klubas keliauja į Hjustoną, „Pistons“ namie priims Čikagos „Bulls“ (6/4) su Matu Buzeliu.
„Pistons“: Cade’as Cunninghamas 46 (12 atk. kam., 11 rez. perd., 5 per. kam., 14/45 metimų), Danissas Jenkinsas 24 (8 atk. kam., 4 per. kam., 4/6 tritaškių), Jalenas Durenas 19 (14 atk. kam., 5 klaidos), Duncanas Robinsonas 13 (3/9 tritaškių), Javonte Greenas 11 (11 atk. kam.).
„Wizards“: C.J.McCollumas 42 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 5/10 tritaškių), Camas Whitmore’as 20, Alexandre’as Sarras 15 (15 atk. kam.), Kyshawnas George’as 14 (6 rez. perd., 1/5 tritaškių), Carltonas Carringtonas 11 (7 atk. kam., 5 rez. perd., 3/5 tritaškių), Tre Johnsonas 10, Marvinas Bagley 9.
