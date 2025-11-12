 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Crvena Zvezda“ prarado vidurio puolėją

2025-11-12 18:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 18:17

Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipa prarado vidurio puolėją.

E.Izundu patyrė čiurnos traumą (Scanpix nuotr.)

Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipa prarado vidurio puolėją.

0

Eurolygos mače su Dubajaus „Dubai“ čiurnos traumą patyrė Ebuka Izundu, kuris negalės žaisti 3–4 savaites. Nigerijoje gimęs centras negalėjo paeiti, tad ketvirtadienį oro uoste judėjo tik neįgaliojo vežimėlio pagalba.

Šiame sezone per 15 minučių E.Izundu įmeta po 8 taškus, atkovoja 3,8 kamuolio ir renka 9,2 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

