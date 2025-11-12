„Crvena Zvezda“ prarado vidurio puolėją

Eurolygos mače su Dubajaus „Dubai“ čiurnos traumą patyrė Ebuka Izundu, kuris negalės žaisti 3–4 savaites. Nigerijoje gimęs centras negalėjo paeiti, tad ketvirtadienį oro uoste judėjo tik neįgaliojo vežimėlio pagalba.
Šiame sezone per 15 minučių E.Izundu įmeta po 8 taškus, atkovoja 3,8 kamuolio ir renka 9,2 naudingumo balo.
