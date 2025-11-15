JAV žvaigždėms nusileidusių Paulikienės ir Raupelytės pasaulio čempionate lauks žūtbūtinis mūšis

Lietuvos sportininkės antrosiose G grupės rungtynėse šeštadienį 0:2 (17:21, 13:21) pralaimėjo septintą vietą pasaulio reitinge užimančioms amerikietėms Molly Shaw ir Kelly Cheng. K. Cheng yra dabartinė pasaulio čempionė – 2023 metais ji triumfavo planetos pirmenybėse su kita partnere Sara Hughes.
Dėl trečiosios vietos grupėje bei paskutinio kelialapio į atkrintamąsias varžybas M. Paulikienė ir A. Raupelytė sekmadienį ryte Lietuvos laiku žais su australėmis Jasmine Fleming ir Stefanie Fejes.
Australijos paplūdimio tinklininkės 0:2 (18:21, 24:26) nusileido ispanėms Danielai Alvarez ir Taniai Moreno bei taip pat patyrė antrąją nesėkmę.
Pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate dalyvauja po 48 vyrų ir moterų komandas. Bendrą čempionato prizų fondą sudaro 1 mln. JAV dolerių.
M. Paulikienė ir A. Raupelytė dalyvauja antrajame iš eilės pasaulio čempionate. 2023 metais jos Meksikoje užėmė 17-ą vietą.
