 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

JAV žvaigždėms nusileidusių Paulikienės ir Raupelytės pasaulio čempionate lauks žūtbūtinis mūšis

2025-11-15 13:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 13:22

Adelaidėje (Australija) vykstančiame pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate antrąją nesėkmę patyrė lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė.

Conny Kurth/„Volleyball World“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Adelaidėje (Australija) vykstančiame pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate antrąją nesėkmę patyrė lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė.

REKLAMA
0

Lietuvos sportininkės antrosiose G grupės rungtynėse šeštadienį 0:2 (17:21, 13:21) pralaimėjo septintą vietą pasaulio reitinge užimančioms amerikietėms Molly Shaw ir Kelly Cheng. K. Cheng yra dabartinė pasaulio čempionė – 2023 metais ji triumfavo planetos pirmenybėse su kita partnere Sara Hughes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl trečiosios vietos grupėje bei paskutinio kelialapio į atkrintamąsias varžybas M. Paulikienė ir A. Raupelytė sekmadienį ryte Lietuvos laiku žais su australėmis Jasmine Fleming ir Stefanie Fejes.

REKLAMA
REKLAMA

Australijos paplūdimio tinklininkės 0:2 (18:21, 24:26) nusileido ispanėms Danielai Alvarez ir Taniai Moreno bei taip pat patyrė antrąją nesėkmę.

Pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate dalyvauja po 48 vyrų ir moterų komandas. Bendrą čempionato prizų fondą sudaro 1 mln. JAV dolerių.

M. Paulikienė ir A. Raupelytė dalyvauja antrajame iš eilės pasaulio čempionate. 2023 metais jos Meksikoje užėmė 17-ą vietą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų