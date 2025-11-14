Prancūzijos klubas su Staniulyte Čempionų lygoje įveikė atranką ir pateko į „mirtininkių“ grupę

Atrankos trečiajame rate „Le Cannet“ tinklininkės eliminavo Kisela Vodos „Janta Volej“ (Šiaurės Makedonijos) komandą. Atsakomosiose rungtynėse ketvirtadienį Prancūzijos ekipa varžovėms namuose nepaliko jokių vilčių – 3:0 (25:6, 25:13, 25:13).
Visuose trijuose setuose žaidusi Lietuvos tinklininkė prie pergalės prisidėjo 7 taškais.
Pirmąsias rungtynes svečiuose „Le Cannet“ laimėjo 3:1.
Pagrindiniame turnyre R. Staniulytės ir visos Prancūzijos ekipos lauks nelengvi išbandymai – ji pateko į A grupėje, kurioje taip pat rungtyniaus dvi praėjusio sezono Čempionų lygos finalo ketverto dalyvės – Stambulo „VakifBank“ (Turkija) ir Skandičio „Savino del Bene“ (Italija), taip pat Blažo „CS Magura“ klubas iš Rumunijos.
Pirmąsias rungtynes „Le Cannet“ žais lapkričio 27 dieną išvykoje su „VakifBank“.
