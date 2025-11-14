 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Žalgirio“ sporto direktoriaus pareigas pradeda eiti Giedrius Klevinskas

2025-11-14 16:17
2025-11-14 16:17

Futbolo klubo „Žalgiris“ sporto direktoriumi nuo šiol dirbs Giedrius Klevinskas.

Giedrius Klevinskas | „Žalgirio“ nuotr.

0

44 metų specialistas į Vilnių keliasi po dešimtmečio darbo šiose pareigose Kauno regiono komandose.

Per pastaruosius šešerius metus G. Klevinskas su Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa dukart tapo A lygos vicečempionais, dalyvavo UEFA turnyruose, triskart pasiekė taurės finalus.

„Giedrius Lietuvos futbolą gerai pažinojo iš vidaus kaip buvęs žaidėjas, o kaip sporto direktorius turi sukaupęs daug patirties. Nors jo darbas buvo mažiau žinomas visuomenei, savo sugebėjimus jis įrodė pagal komandų pasiektus rezultatus ir atrinktus žaidėjus, kurie iš A lygos persikėlė aukščiau, – sakė „Žalgirio“ direktorius Mindaugas Kasperūnas. – Taip pat priimant sprendimą mums buvo svarbu tai, kad yra jaunas ir ambicingas specialistas, kuris degė noru prisijungti prie „Žalgirio“ ir kartu padėti klubui žengti į naują etapą.“

„Džiaugiuosi gavęs šią galimybę, nes kiekvienas, dirbantis Lietuvoje, norėtų save išbandyti tituluočiausiame klube, tokiame kaip „Žalgiris“. Tai ir įdomus iššūkis, ir didelė atsakomybė. Manau, kad sporto direktoriaus pareigose įgijau pakankamai žinių ir patirties, kad galėčiau imtis šio iššūkio ir siekti aukščiausių tikslų“, – sakė G. Klevinskas.

Per savo futbolininko karjerą G. Klevinskas daugiausiai atstovavo gimtosios Marijampolės „Sūduvai“, su ekipa 2006 ir 2009 m. tapo LFF taurės laimėtoju.

Futbolininko vaidmenį G. Klevinskas 2015 m. iškeitė į sporto direktoriaus darbą „Stumbro“ klube, kuris tais metais debiutavo A lygoje.

Nuo 2019 m. G. Klevinskas persikėlė į Pirmoje lygoje žaidusį „Hegelmann“, su kuriuo iškovojo kelialapį į A lygą.

2022 m. Kauno rajono ekipa pirmą kartą pateko į stipriausiųjų ketvertą, o 2023 ir 2025 m. žaidė UEFA Konferencijų lygoje.

2024 m. ir 2025 m. „Hegelmann“ A lygoje užėmė antrąją vietą. Komanda taip pat triskart (2022, 2024, 2025 m.) pasiekė LFF taurės finalą.

Giedriaus brolis Saulius Klevinskas praeityje yra atstovavęs „Žalgiriui“ ir 2015 ir 2016 m. su Vilniaus komanda iškovojo šalies čempionų titulus.

