 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Dentinho įvertino futsal rinktinės testus Vengrijoje: „Turime koncentraciją išlaikyti visas rungtynes“

2025-11-14 12:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 12:15

Lietuvos futsal rinktinė baigė dar vieną pasirengimo stovyklą prieš artėjantį 2026 m. Europos čempionatą.

Dentinho | Elvio Žaldario nuotr.

Lietuvos futsal rinktinė baigė dar vieną pasirengimo stovyklą prieš artėjantį 2026 m. Europos čempionatą.

REKLAMA
0

Per dvejas kontrolines rungtynes su Vengrijos nacionaline komanda mūsiškiai patyrė pralaimėjimą 2:5, o antrajame susitikime po permainingos kovos sužaidė 2:2.

Analizuodamas pirmąsias rungtynes, kuriose lietuviai po gero pirmo kėlinio subyrėjo antrajame, vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris Dentinho teigė, jog galutinį rezultatą lėmė koncentracijos praradimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmame mače žaidėme gerą pirmą kėlinį, tačiau po pertraukos mūsų lygis krito. Tokiose rungtynėse negalime turėti tokios koncentracijos variacijos“, – sakė Dentinho.

REKLAMA
REKLAMA

Vos po paros vykusiose dar vienose rungtynėse lietuviams pavyko išlaikyti discipliną viso mačo metu, nepriklausomai nuo to, ar komanda pirmavo, ar buvo atsiliekančiųjų vaidmenyje. Šioje dvikovoje žibėjo abu įvarčius pelniusio Edgaro Baranausko žvaigždė.

REKLAMA

„Antrajame susitikime susikaupimą išlaikėme visas 40 minučių. Jei pastebėjote, ne pirmą kartą antrose rungtynėse mes atrodome kur kas geriau nei pirmose.

Taip yra dėl to, kad vis dar mokomės, o tam, kad prisitaikytume, reikalingas laikas. Puikiai suprantame, kad sausio mėnesį tokios prabangos neturėsime – privalėsime maksimaliai gerai būti pasiruošę pirmoms rungtynėms.

REKLAMA
REKLAMA

Kalbant apie E. Baranausko pasirodymą, jis yra sutvertas įvarčiams. Bara kurį laiką buvo atitolęs nuo futsalo, todėl jo progresas visiškai normalus. Dėl savo atsidavimo treniruotėse ir rungtynėse jis pradeda gauti vaisius – sausį jis bus savo pike“, – kalbėjo treneris.

Iki Europos čempionato starto liko du mėnesiai. Nepaisant to, stovyklose vis dar intensyviai yra išbandomi žaidėjai ir nauji deriniai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot trenerio, geriausi sprendimai vis dar ieškomi, o artimiausiu metu didžiausias dėmesys bus skirtas žaidimo stabilumui ir taktiniams niuansams.

„Turime išlaikyti koncentraciją visas 40 minučių, išsaugoti savo žaidimo braižą ir intensyvumą be svyravimų. Taip pat – tobulinti specifines taktines situacijas. Nuo pirmos dienos Lietuvoje siekiu rungtyniauti su stipriais oponentais. Tik tokios rungtynės suteikia žinių, žaidimo tempo ir gali gerai paruošti mus Europos čempionatui. Ši stovykla – ne išimtis.

Artimiausias komandos etapas – itin svarbus tarptautinis turnyras Čekijoje. Žaisime su Čekija, Latvija ir viena geriausių pasaulio komandų – Maroku. Tai labai svarbu, nes čempionato starte mūsų laukia, būtent, Čekija. Norime maksimaliai išnaudoti šią stovyklą ir būti pasirengę sausio 22-ajai“, – reziumavo treneris.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rungtynių akimirka | lff.lt nuotr.
Antrasis lietuvių ir vengrų rinktinių susitikimas baigėsi lygiosiomis
Vladimiras Derendiajevas | lff.lt nuotr.
Du kartus pirmavusi Lietuvos futsal rinktinė nusileido vengrams (1)
Lietuvos futsal rinktinė | lff.lt nuotr.
Lietuvos futsal rinktinė susirems su vengrais
Dentinho | Elvio Žaldario nuotr.
Dentinho įvertino Europos čempionato burtus: „Svajojame iš grupės žengti tolyn“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų