Dentinho įvertino futsal rinktinės testus Vengrijoje: „Turime koncentraciją išlaikyti visas rungtynes“

Per dvejas kontrolines rungtynes su Vengrijos nacionaline komanda mūsiškiai patyrė pralaimėjimą 2:5, o antrajame susitikime po permainingos kovos sužaidė 2:2.
Analizuodamas pirmąsias rungtynes, kuriose lietuviai po gero pirmo kėlinio subyrėjo antrajame, vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris Dentinho teigė, jog galutinį rezultatą lėmė koncentracijos praradimas.
„Pirmame mače žaidėme gerą pirmą kėlinį, tačiau po pertraukos mūsų lygis krito. Tokiose rungtynėse negalime turėti tokios koncentracijos variacijos“, – sakė Dentinho.
Vos po paros vykusiose dar vienose rungtynėse lietuviams pavyko išlaikyti discipliną viso mačo metu, nepriklausomai nuo to, ar komanda pirmavo, ar buvo atsiliekančiųjų vaidmenyje. Šioje dvikovoje žibėjo abu įvarčius pelniusio Edgaro Baranausko žvaigždė.
„Antrajame susitikime susikaupimą išlaikėme visas 40 minučių. Jei pastebėjote, ne pirmą kartą antrose rungtynėse mes atrodome kur kas geriau nei pirmose.
Taip yra dėl to, kad vis dar mokomės, o tam, kad prisitaikytume, reikalingas laikas. Puikiai suprantame, kad sausio mėnesį tokios prabangos neturėsime – privalėsime maksimaliai gerai būti pasiruošę pirmoms rungtynėms.
Kalbant apie E. Baranausko pasirodymą, jis yra sutvertas įvarčiams. Bara kurį laiką buvo atitolęs nuo futsalo, todėl jo progresas visiškai normalus. Dėl savo atsidavimo treniruotėse ir rungtynėse jis pradeda gauti vaisius – sausį jis bus savo pike“, – kalbėjo treneris.
Iki Europos čempionato starto liko du mėnesiai. Nepaisant to, stovyklose vis dar intensyviai yra išbandomi žaidėjai ir nauji deriniai.
Anot trenerio, geriausi sprendimai vis dar ieškomi, o artimiausiu metu didžiausias dėmesys bus skirtas žaidimo stabilumui ir taktiniams niuansams.
„Turime išlaikyti koncentraciją visas 40 minučių, išsaugoti savo žaidimo braižą ir intensyvumą be svyravimų. Taip pat – tobulinti specifines taktines situacijas. Nuo pirmos dienos Lietuvoje siekiu rungtyniauti su stipriais oponentais. Tik tokios rungtynės suteikia žinių, žaidimo tempo ir gali gerai paruošti mus Europos čempionatui. Ši stovykla – ne išimtis.
Artimiausias komandos etapas – itin svarbus tarptautinis turnyras Čekijoje. Žaisime su Čekija, Latvija ir viena geriausių pasaulio komandų – Maroku. Tai labai svarbu, nes čempionato starte mūsų laukia, būtent, Čekija. Norime maksimaliai išnaudoti šią stovyklą ir būti pasirengę sausio 22-ajai“, – reziumavo treneris.
