  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Rekordą pagerinęs Fedoras Černychas: „Gaila, kad tai įvyko rungtyniaujant prie tuščių tribūnų“

2025-11-14 13:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 13:59

Nors ketvirtadienio kontrolinės rungtynės tarp Lietuvos ir Izraelio komandų baigėsi be įvarčių, jose vis tiek netrūko įdomių faktų.

Fedoras Černychas | Elvio Žaldario nuotr.

Nors ketvirtadienio kontrolinės rungtynės tarp Lietuvos ir Izraelio komandų baigėsi be įvarčių, jose vis tiek netrūko įdomių faktų.

Vienas tokių buvo toks, jog absoliučiu rinktinės rekordininku pagal sužaistas rungtynes tapo rinktinės kapitonas Fedoras Černychas.

Po rungtynių su žiniasklaida kalbėjęs rinktinės senbuvis atskleidė sulaukęs ir Sauliaus Mikoliūno, kuris buvo rekordo savininkas prieš tai, skambučio.

„Vakar su Sauliumi kalbėjome, klausė, ar žaisiu, atsakiau, kad taip. Jis mane pasveikino dar prieš rungtynes, bet gaila, kad tai įvyko rungtyniaujant prie tuščių tribūnų – visada daug smagiau bet kokias rungtynes žaisti girdint sirgalių palaikymą. O dabar iškart prisiminimai iš koronaviruso laikų, kai neleisdavo žmonių į stadioną.

„Kalbant apie rungtynes, tai varžovai turėjo daugiau kontrolės, daugiau jį laikė, o mes šiose rungtynėse buvome labiau susispaudę į gynybą. Aišku, turėjome savo šansų, tik gaila, kad neįmušėme. Šių rungtynių rezultatas galėjo persisverti ir taip, ir taip“, – svarstė jis.

Apie sunkias ir kovingas rungtynes kalbėjo ir startinėje sudėtyje dvikovą pradėjęs krašto saugas Tomas Kalinauskas.

„Rungtynės buvo sunkios, bet buvome pasiruošę, žinojome, kaip jie žaidžia, žinojome, kokie jie bus aikštėje, kad draskysis. Mes į tai reagavome, turėjome atsakyti, būtent tą ir darėme – nenusileidome. Man atrodo, kad rezultatas 0:0 yra neblogas. Aišku, norėtume geriau, bet žingsnis į priekį, man atrodo, yra“, – sakė T. Kalinauskas.

Rungtynės buvo pažymėtos ir debiutu, mat pirmą kartą nacionalinės rinktinės marškinėlius apsivilko Motiejus Burba.

„Iki dabar net sunku kažką pasakyti, svajonės išsipildymas. Kiekvienam futbolininkui, sportininkui atstovauti savo šaliai yra didžiausias pasiekimas, koks tik gali būti.

Kažkokie amerikietiški kalneliai. Dar prieš rungtynes buvau pagalvojęs prieš miegą, kad tai – kažkoks sapnas, reiktų, kad kažkas įžnybtų. Vienu metu atrodo esi kažkur labai žemai, o kitu metu esi čia. Labai smagu“, – apie savo kelionę šio sezono metu pasakojo M. Burba.

