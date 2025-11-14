 
Lietuva

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė pralaimėjo kroatams

2025-11-14 07:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 07:19

Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinė ketvirtadienį pratęsė pasirodymą Europos čempionato atrankos varžybose.

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

0

Roko Garasto auklėtiniai svečiuose 0:4 (0:1) neprilygo Kroatijos rinktinei. Antrąsias šio lango rungtynes lietuviai žais jau ateinantį antradienį, kai Druskininkuose susitiks su Turkijos rinktine.

Susitikimas prasidės 18 valandą, įėjimas į rungtynes bus nemokamas, dvikovą tiesiogiai rodys portalas LRT.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienio rungtynės vyko itin komplikuotomis aplinkybėmis. Aikštę gaubė didelis rūkas, kuris kiek apsunkino žaidimą komandos.

Visgi prie situacijos geriau prisitaikė šeimininkai, kurie sužaidus beveik pusvalandį pirmi išsiveržė į priekį.

Pirmoje rungtynių dalyje tai buvo vienintelis įvartis, tad visas veiksmas persikėlė į antrą kėlinį. Visgi ir jame sėkmingiau žaidė kroatai, kurie dar trimis įvarčiais įtvirtino savo persvarą ir iškovojo pergalę.

Europos vaikinų U21 čempionato atrankos statistika

Kroatija – Lietuva 4:0 (1:0);

Velika Goricos stadionas, teisėjas – Kristofferis Hagenesas (Norvegija);

Įvarčiai: 27 min. Fabijanas Krivakas, 73 min. Lovro Zvonarekas, 82 min. ir 90+4 min. Leonas Grgičius (Kroatija);

Įspėti: 3 min. Fabijanas Krivakas, 6 min. Lovro Zvonarekas, 69 min. Teo Barisičius (Kroatija); 18 min. Denis Ževžikovas, 26 min. Domantas Šluta (Lietuva);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Julius Virvilas, Tautvydas Burdzilauskas, Domas Slendzoka, Domantas Šluta (46 min. Faustas Steponavičius), Dariuš Stankevičius, Romualdas Jansonas (81 min. Tomas Stelmokas), Ernestas Gudelevičius (81 min. Nedas Klimavičius), Motiejus Šapola, Denis Ževžikovas, Lukas Michelbrink (81 min. Martynas Šetkus), Nojus Vytis Audinis.

Atsargoje: Vilius Šivickas, Naglis Paliušis, Maksim Andrejev, Dovydas Druktenis, Justas Paštukas.

**********

Likęs Lietuvos rinktinės lapkričio mėnesio tvarkaraštis:

Lapkričio 18 diena (antradienis)

18.00 val. LSC sporto kompleksas „Druskininkai“. Lietuva – Turkija.

