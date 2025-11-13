Džiugas Bartkaus sentimentai būsimam varžovui: „Praleidau ten penkerius gerus metus“

Dvikovą nuo 19 valandos tiesiogiai rodys LRT PLIUS kanalas ir portalas LRT.lt.
Izraelyje ne vienerius metus praleido ir vienas iš Lietuvos rinktinės vartininkų Džiugas Bartkus. Šiuo metu Bahreine žaidžiantis futbolininkas akcentavo, jog sentimentai iš laikų Izraelyje išlikę yra iki šiol.
„Nėra ko slėpti, tikrai daug sentimentų. Buvo geras laikas, penkeri metai praleisti vienoje komandoje, tad prisiminimai yra labai geri. Labai malonu, nes atvažiuoja ir buvusių komandos draugų, žaidėjai yra pažįstami, prieš kuriuos žaidžiau. Tai yra sentimentus kelianti akistata, taip tikrai galima pasakyti“, – mintimis rungtynių išvakarėse dalinosi futbolininkas.
Dabartinėje komandoje jis yra vienas iš labiausiai patyrusių futbolininkų, tačiau kiekvieną kartą į rinktinę vyksta su noru ir užsivedimu.
„Visada turi būti pasiruošęs. Futbolas – dinamiškas sportas ir jei jau čia esu, tai esu pasiruošęs. Jau ne kartą esu sakęs, jog tarp vartininkų ir šiaip tarp žaidėjų pas mus yra tikrai gera atmosfera, visi gerai sutariame, palaikome vienas kitą.
Kas žaidžia, kas žais – nėra labai didelio skirtumo, vieni kitus palaikome, o aš asmeniškai būčiau antras vartininkas ar trečias, vis tiek turi palaikyti, nes taip ir einame kartu į priekį“, – dėstė pašnekovas.
Jo teigimu, sprendimas šias rungtynes žaisti už uždarų durų, atsižvelgiant į visas dabartines aplinkybes, yra teisingas
„Visi nori žaisti prie žiūrovų, ypatingai namuose, nes žinome, koks palaikymas pastaruoju metu būdavo. Bet žinant dabartinę situaciją, manau, jog sprendimas yra geras ir reikia telkti visą dėmesį į žaidimą aikštėje“, – akcentavo futbolininkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!