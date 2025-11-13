 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Šiauliai“ pratęsė sutartį su dar vienu legionieriumi

2025-11-13 16:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 16:09

Vakar FA „Šiauliai“ paskelbė apie pratęstą kontraktą su saugu iš Portugalijos Benny, o šiandien klubas tęsia komplektacijos darbus – sutartis pratęsta ir su krašto gynėju iš Serbijos Marko Mandičiumi.

Marko Mandičius | Klubo nuotr.

Vakar FA „Šiauliai“ paskelbė apie pratęstą kontraktą su saugu iš Portugalijos Benny, o šiandien klubas tęsia komplektacijos darbus – sutartis pratęsta ir su krašto gynėju iš Serbijos Marko Mandičiumi.

REKLAMA
0

Praėjusį sezoną kovingumu ir atsidavimu sirgalius užkariavęs futbolininkas buvo viena svarbiausių komandos gynybos grandžių.

A lygoje M. Mandičius aikštėje pasirodė 33 rungtynėse iš 36, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir užsidirbo 8 geltonas korteles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man buvo tikrai gera žaisti už „Šiaulius“. Nors sezonas nesusiklostė taip, kaip visi tikėjomės, ir nepavyko pasiekti užsibrėžto tikslo, kovojome iki paskutinės minutės. Komandoje tvyrojo gera atmosfera – rūbinėje jautėsi vienybė, visi siekėme to paties tikslo: atiduoti viską dėl klubo ir miesto.

REKLAMA
REKLAMA

Džiaugiuosi pratęsęs sutartį ir galėdamas toliau būti šios komandos dalimi. Esu dėkingas klubo vadovybei už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę toliau atstovauti „Šiauliams“. Noriu padėkoti ir sirgaliams – jūsų palaikymas viso sezono metu buvo ypatingas ir suteikė jėgų net sunkiausiomis akimirkomis.

Neabejoju, kad kitą sezoną būsime dar stipresni. Pažadu, jog aikštėje visada atiduosiu 100 procentų – nuo pirmos iki paskutinės minutės. Iš manęs visada galite tikėtis maksimalios kovos ir atsidavimo.“ – po pratęsto kontrakto kalbėjo M. Mandičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų