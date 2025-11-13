„Šiauliai“ pratęsė sutartį su dar vienu legionieriumi

Praėjusį sezoną kovingumu ir atsidavimu sirgalius užkariavęs futbolininkas buvo viena svarbiausių komandos gynybos grandžių.
A lygoje M. Mandičius aikštėje pasirodė 33 rungtynėse iš 36, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir užsidirbo 8 geltonas korteles.
„Man buvo tikrai gera žaisti už „Šiaulius“. Nors sezonas nesusiklostė taip, kaip visi tikėjomės, ir nepavyko pasiekti užsibrėžto tikslo, kovojome iki paskutinės minutės. Komandoje tvyrojo gera atmosfera – rūbinėje jautėsi vienybė, visi siekėme to paties tikslo: atiduoti viską dėl klubo ir miesto.
Džiaugiuosi pratęsęs sutartį ir galėdamas toliau būti šios komandos dalimi. Esu dėkingas klubo vadovybei už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę toliau atstovauti „Šiauliams“. Noriu padėkoti ir sirgaliams – jūsų palaikymas viso sezono metu buvo ypatingas ir suteikė jėgų net sunkiausiomis akimirkomis.
Neabejoju, kad kitą sezoną būsime dar stipresni. Pažadu, jog aikštėje visada atiduosiu 100 procentų – nuo pirmos iki paskutinės minutės. Iš manęs visada galite tikėtis maksimalios kovos ir atsidavimo.“ – po pratęsto kontrakto kalbėjo M. Mandičius.
