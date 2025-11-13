 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Ancelotti neigia, jog paprašė Endricko palikti „Real“, jei nori žaisti pasaulio čempionate

2025-11-13 16:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 16:09

Brazilijos rinktinės vyriausiasis treneris Carlo Ancelotti paneigė, jog liepė Endrickui artėjančio žaidėjų perėjimo lango metu palikti Madrido „Real“, jei pastarasis nori žaisti 2026 metais vyksiančiame pasaulio futbolo čempionate.

Endrickas | Scanpix nuotr.

Brazilijos rinktinės vyriausiasis treneris Carlo Ancelotti paneigė, jog liepė Endrickui artėjančio žaidėjų perėjimo lango metu palikti Madrido „Real", jei pastarasis nori žaisti 2026 metais vyksiančiame pasaulio futbolo čempionate.

0

„Jis yra labai svarbus žaidėjas, nes yra vienas talentingiausių Brazilijos futbolo atstovų. Mes jį vertiname.

Visgi netiesa, kad sakiau, jog Endrickas turėtų palikti Madrido „Real“, kad vyktų į pasaulio čempionatą. Jis turi pasikalbėti su klubu ir priimti geriausią sprendimą sau ir „Real“,– teigė strategas.

C. Ancelotti kiek anksčiau kalbėjo apie tai, jog Endrickui yra svarbu gauti žaidimo laiko ir parodyti savo savybes.

„Taip, kalbėjausi su Endricku šio sezono pradžioje. Jis buvo patyręs traumą, tačiau dabar jam viskas yra gerai. Jis turi su savo atstovais pagalvoti, pasikalbėti su klubu, kad nuspręstų, kas jam yra geriausia.

Endrickas yra labai jaunas, tai nebus jo paskutinis pasaulio čempionatas. Jis gali žaisti 2026 metų pasaulio čempionate, nes turi tam reikalingų savybių, bet taip pat jis galės tai daryti 2030, 2034 ir galbūt net 2038 metų pasaulio čempionatuose. Manau, kad jam yra svarbu gauti žaidimo laiko ir parodyti savo savybes“, – tuomet kalbėjo treneris.

 

