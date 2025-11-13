Šeimos pagausėjimo laukianti Ieva Dūdaitė grįžta su žinia: „Turbūt taip buvo lemta“

Pimąjį solinį albumą „Marie“ skyrusi savo pirmagimei Marijai, antrąjį albumą „Sophie“ I. Dūdaitė dedikuoja kitų metų pradžioje pasaulį išvysiančiai antrajai dukrelei, kuriai suteiks Sofijos vardą.
Naująjį albumą sudaro šeši kūriniai: „Sophie“, „Longing“, „Cellusion“, „Baimė yra benzinas“, „Dobilas“ ir „Childhood“. Pianistės teigimu, būsimos dukrelės vardu pavadintas albumas neplanuotai įkūnijo daugybės pirmų kartų kupinus jos praėjusius metus.
„Neplanavau rašyti albumo apie savo 2025-uosius, bet turbūt taip buvo lemta. Keturi iš šešių kūrinių yra tokie terapiniai, meditaciniai, atspindintys pakylėjimą sužinojus, jog laukiuosi ir tą ramybę šeimoje, laukimą bei pasiruošimą. Tuo metu likę du kūriniai atspindi sprogimą karjeroje ir šuolį į viršų. Gavosi toks kontrastingas balansas“, – teigė I. Dūdaitė.
Įspūdingi metai
Albumas „Sophie“ yra jau ketvirtasis I. Dūdaitės albumas. Gyvendama užsienyje ji išleido didžiulio pasisekimo sulaukusius albumus „Tiersen meets Chopin“ ir „Inseparable“, o 2024 metais pristatė pirmagimei Marijai dedikuotą albumą „Marie“, kurio pavadinime taip pat užkoduota ir Ievos bei jos vyro Marijono pirmųjų vardo raidžių samplaika.
Šie metai Ievos gyvenime buvo išties įspūdingi: ji parašė ir kartu su leidykla „Alma littera“ pristatė knygą „Muzika visiems“, išmėgino jėgas projekte „Muzikinė Kaukė“, tapo pirmąja Lietuvos istorijoje solinį arenų turą surengusia pianiste, o dabar, besilaukdama antrosios dukrelės, ne tik pristato naują albumą, bet ir rengia didžiausią karjeroje solinį turą.
Plačiau apie kūrybą, motinystę ir antrojo vaikelio laukimą I. Dūdaitė papasakojo laidoje „Kažkas naujo“.
