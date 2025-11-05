Besilaukianti viena garsiausių Lietuvos pianisčių Ieva Dūdaitė jau atskleidė dukros vardą

Naująjį albumą sudaro šeši kūriniai: „Sophie“, „Longing“, „Cellusion“, „Baimė yra benzinas“, „Dobilas“ ir „Childhood“. Pianistės teigimu, būsimos dukrelės vardu pavadintas albumas neplanuotai įkūnijo daugybės pirmų kartų kupinus jos praėjusius metus.
„Neplanavau rašyti albumo apie savo 2025-uosius, bet turbūt taip buvo lemta. Keturi iš šešių kūrinių yra tokie terapiniai, meditaciniai, atspindintys pakylėjimą sužinojus, jog laukiuosi ir tą ramybę šeimoje, laukimą bei pasiruošimą. Tuo metu likę du kūriniai atspindi sprogimą karjeroje ir šuolį į viršų. Gavosi toks kontrastingas balansas“, – sako I. Dūdaitė.
Naujasis albumas
Naująjį pianistės albumą prodiusavo patyręs dainų kūrėjas ir prodiuseris Gytis Valickas, kuris taip pat yra dirbęs prie itin populiarių Donny Montell, Justino Jaručio, Roko Yan, Silvester Belt ir kitų atlikėjų hitų, o jo prodiusuotas kūrinys „Gegužis“, kurį atlieka Rokas Yan, Monika Liu ir Vaidas Baumila, laimėjo M.A.M.A. 2024 metų dainos apdovanojimą.
„Labai džiaugiuosi, kad likimas suvedė mane su Gyčiu, kuris yra didžiausias savo srities profesionalas ir be galo kūrybingas žmogus. Viena tikrai nebūčiau sukūrusi albumo tokio, koks jis yra, todėl esu labai jam dėkinga ir tikiuosi, kad klauytojams patiks“, – priduria Ieva.
Albumas „Sophie“ yra jau ketvirtasis I. Dūdaitės albumas. Gyvendama užsienyje ji išleido didžiulio pasisekimo sulaukusius albumus „Tiersen meets Chopin“ ir „Inseparable“, o 2024 metais pristatė pirmagimei Marijai dedikuotą albumą „Marie“, kurio pavadinime taip pat užkoduota ir Ievos bei jos vyro Marijono pirmųjų vardo raidžių samplaika.
Įspūdingi metai
Šie metai Ievos gyvenime buvo išties įspūdingi: ji parašė ir kartu su leidykla „Alma littera“ pristatė knygą „Muzika visiems“, išmėgino jėgas projekte „Muzikinė Kaukė“, tapo pirmąja Lietuvos istorijoje solinį arenų turą surengusia pianiste, o dabar, besilaukdama antrosios dukrelės, ne tik pristato naują albumą, bet ir rengia didžiausią karjeroje solinį turą.
Praėjusią savaitę Klaipėdoje turą „Magiškasis Piano“ pradėjusi I. Dūdaitė lapkričio mėnesį aplankys dar 10 šalies miestų ir miestelių: Birštoną, Ukmergę, Šiaulius, Uteną, Jurbarką, Telšius, Kretingą, Panevėžį, Tauragę ir Šilutę. Visų renginių bilietus platina „Bilietai.lt“.
