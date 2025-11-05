 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Rusijoje sulaikytas verslininkas, vadovavęs Klaipėdos įmonei – įtariamas milijonų pasisavinimu ir tyčiniu bankrotu

2025-11-05 08:20 / šaltinis: BNS
2025-11-05 08:20

Rusija sulaikė ir Lietuvai ketina perduoti Lietuvoje ir Latvijoje logistikos įmonių grupes valdžiusį 66 metų verslininką, įtariamą didelių sumų pasisavinimu ir tyčiniu bendrovės bankrotu, skelbia „Verslo žinios“, besiremdamos Rusijos verslo naujienų portalu RBK.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Rusija sulaikė ir Lietuvai ketina perduoti Lietuvoje ir Latvijoje logistikos įmonių grupes valdžiusį 66 metų verslininką, įtariamą didelių sumų pasisavinimu ir tyčiniu bendrovės bankrotu, skelbia „Verslo žinios", besiremdamos Rusijos verslo naujienų portalu RBK.

0

Kaip nurodo RBK, Rusijos Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Sankt Peterburge sulaikytas nuo 2020-ųjų Rusijoje buvęs asmuo kaltinamas tuo, jog 2014–2019 metais vadovavo „stambiai užsienio įmonei“, iš kurios, pradėjus bankrotą, nepagrįstai pasisavino apie 1,06 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak „Verslo žinių“, teisę gyventi Latvijoje tačiau šios šalies pilietybės neturintis asmuo nuo 2014-ųjų vadovavo Klaipėdoje registruotai latviško kapitalo logistikos įmonei „Overseas Baltic“, iš kurios lėšos buvo pervestos į bendrovę Maltoje. 2019 metais įmonei pradėta bankroto procedūra, ji buvo likviduota.

Anot portalo, registrų centro duomenimis, 2014–2019 metais „Overseas Baltic“ valdė jos savininkas, rusų kilmės Aleksandras Gordejevas.

