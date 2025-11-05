Rusijoje sulaikytas verslininkas, vadovavęs Klaipėdos įmonei – įtariamas milijonų pasisavinimu ir tyčiniu bankrotu

Kaip nurodo RBK, Rusijos Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Sankt Peterburge sulaikytas nuo 2020-ųjų Rusijoje buvęs asmuo kaltinamas tuo, jog 2014–2019 metais vadovavo „stambiai užsienio įmonei“, iš kurios, pradėjus bankrotą, nepagrįstai pasisavino apie 1,06 mln. eurų.
Pasak „Verslo žinių“, teisę gyventi Latvijoje tačiau šios šalies pilietybės neturintis asmuo nuo 2014-ųjų vadovavo Klaipėdoje registruotai latviško kapitalo logistikos įmonei „Overseas Baltic“, iš kurios lėšos buvo pervestos į bendrovę Maltoje. 2019 metais įmonei pradėta bankroto procedūra, ji buvo likviduota.
Anot portalo, registrų centro duomenimis, 2014–2019 metais „Overseas Baltic“ valdė jos savininkas, rusų kilmės Aleksandras Gordejevas.