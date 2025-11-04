Latvijos kirtis Rusijai ir Baltarusijai: štai ko griebėsi

ATD teisiškai įvertino galimo licencijų reguliariems autobusų reisams į Baltarusiją ir Rusiją neatnaujinimo teisinį pagrindą. Pasak ATD, atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę padėtį ir grėsmes nacionaliniam saugumui, vyriausybė turėtų apsvarstyti galimybę parengti nutarimą dėl tarptautinių reguliarių keleivinių reisų į Baltarusiją ir Rusiją sustabdymo.
ATD apie vertinimą informavo transporto ministeriją. Ministerija kiek anksčiau nurodė ATD parengti teisinį plano neatnaujinti licencijų reguliariems keleiviniams reisams iš Latvijos į Rusiją ir Baltarusiją pagrindimą. ATD prieš tai informavo LETA, kad keleivinių autobusų reisai iš Latvijos vykdomi trijuose maršrutuose į Rusiją ir trijuose maršrutuose į Baltarusiją.
Reisus į Sankt Peterburgą vykdo įmonė VISSA, kuriai išduotas leidimas baigs galioti 2027 m. balandžio 21 d. Bendrovė „Norma-A“, kuri vykdo keleivinių autobusų reisus „Ecolines“ prekės ženklu, turi leidimus aptarnauti maršrutą į Sankt Peterburgą, baigsiantį galioti 2026 m. gegužės 23 d., ir į Maskvą, pasibaigsaintį 2027 m. sausio 9 d. „Ecolines“ licencija maršrutui į Sankt Peterburgą, turinčiam jungtį su Kaliningradu, baigė galioti šeštadienį, lapkričio 1 d.
Reguliarius autobusų reisus į Baltarusiją vykdo „Latlines“ ir „Dautrans“. „Dautrans“ licencija maršrutui į Vitebską baigs galioti 2026 m. sausio 31 d., „Latlines“ licencija maršrutui į Minską baigs galioti 2026 m. vasario 26 d., o licencija maršrutui į Gomelį baigs galioti 2026 m. birželio 27 d. Kai kurie iš šių maršrutų nėra aptarnaujami kasdien.
Reikalingas reglamentavimas
ATD paaiškino, kad norint sustabdyti reguliarius keleivinių autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją, reikalingas reglamentavimas. Skirtingų šalių vežėjai įprastai bendradarbiauja autobusų maršrutuose, tad jei Baltijos šalys nesusitars dėl galimybės stabdyti keleivinius reisus į Rusiją ir Baltarusiją, keleiviai naudosis jungiamaisiais maršrutais per Lietuvą ir Estiją bei nereglamentuojamais mikroautobusais, turinčiais ne daugiau kaip devynias vietas, įskaitant vairuotojo.
Kaip skelbė LETA, nuo lapkričio 1 d. keleivių vežėjams nebeleidžiama vykdyti nereguliarius autobusų reisus per Latvijos ir Baltarusijos bei per Latvijos ir Rusijos sienas. Vyriausybė paskelbė nutarimą, įpareigojantį Valstybės sienos apsaugos tarnybą nuo 2025 m. spalio 1 d. iki 2026 m. spalio 31 d. neleisti keleivių vežėjams vykdyti nereguliarius autobusų reisus per Latvijos ir Baltarusijos bei per Latvijos ir Rusijos sienas Paternieki, Grebnevos ir Terehovos pasienio punktuose.
Transporto ministerija nurodė, kad duomenys ir statistika rodo augantį keleivių, autobusais vykstančių į Baltarusiją ir Rusiją, skaičių, o tai didina saugumo riziką.
