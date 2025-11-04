„Kelia nerimą“: pardavinėjami ES pareigūnų buvimo vietos duomenys

Tyrimo, susijusio su parduodamais telefono buvimo vietos duomenimis, metu buvo identifikuoti trys aukšti ES pareigūnai. Kiti telefonai buvo aptikti NATO objektuose ir Belgijos karinėse bazėse.
„Nerimą keliančios išvados“
Europos Komisija (EK) pripažino „nerimą keliančias išvadas“ ir dėl to pranešė tyrimą atlikusioms žiniasklaidos priemonėms, kad „išleido naujas gaires savo darbuotojams dėl reklamų sekimo nustatymų verslo ir namų įrenginiuose bei informavo kitas Sąjungos institucijas“.
Tyrimą atliko „L'Echo“, „Le Monde“, Vokietijos visuomeniniai transliuotojai, „Netzpolitik.org“ ir „BNR nieuwsradio“.
Žurnalistai slapta apsimetė rinkodaros įmonės atstovais ir per duomenų tarpininkus įsigijo šimtus milijonų Belgijoje veikiančių telefonų buvimo vietos įrašų.
Duomenų brokeriai renka ir parduoda asmeninės informacijos suvestines duomenų bazes, dažnai surinktas iš mobiliųjų programėlių ar internetinių sekimo įrankių. Duomenys yra sujungiami ir perparduodami reklamuotojams ar net teisėsaugos institucijoms ir vyriausybėms.
Vietos duomenys turėtų išlikti anoniminiai, tačiau jie gali būti naudojami norint susidaryti vaizdą apie asmens kasdienius judėjimus, o sujungus kelis anonimiškus duomenų taškus galima atpažinti asmenį.
Nustatė vardus ir gyvenimo būdo įpročius
Tyrimus atliekančios leidyklos galėjo naudoti šiuos duomenis, kad nustatytų bent penkių asmenų, dirbančių arba dirbusių ES, pavardes, vardus ir gyvenimo būdo įpročius, iš kurių trys „užima aukštas pareigas“.
Du iš jų „Politico“ patvirtino, kad surinkti duomenys atitiko jų namų, darbo vietos ir kelionių duomenis.
Pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) rinkti tokio pobūdžio duomenis iš mobiliųjų telefonų naudotojų yra teisėta, jei jie sutinka, tačiau naudotojai turi būti aiškiai informuoti apie tai, kaip bus naudojami jų duomenys.
„Google Play Store“ ir „Apple App Store“ reikalauja, kad programėlės atskleistų surinktą informaciją, tačiau portalo „Netzpolitik.org“ analizė parodė, kad kai kurios programėlės vis dar renka informaciją, pvz., buvimo vietos duomenis, apie tai neinformavusios naudotojų.
