  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Zelenskis džiaugiasi „geriausiu įvertinimu iki šiol“: Ukraina juda link narystės ES

2025-11-04 15:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 15:10

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasidžiaugė Europos Komisijos įvertinimu, kurį pavadino „geriausiu iki šiol“. Reaguodamas į plėtros komisarės Martos Kos kalbą Europos Parlamente, jis pabrėžė, kad net karo sąlygomis Ukraina nesustoja vykdydama reformas ir siekdama atitikti Europos Sąjungos standartus.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
27

2

Europos Komisijos narė, atsakinga už ES plėtrą, M. Kos sakė, kad Ukraina pademonstravo savo įsipareigojimą eiti Europos Sąjungos keliu ir „padarė pažangą“ svarbiausių reformų srityse, skelbia „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos narystė Europos Sąjungoje yra „realistiška perspektyva“

Ji teigė, kad Ukrainos narystė Europos Sąjungoje yra „realistiška perspektyva“ artimiausiais metais, tačiau taip pat įspėjo dėl „galimo atsitraukimo, ypač kovos su korupcija srityje“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

V. Zelenskis pareiškė, kad tai buvo „geriausias įvertinimas iki šiol“ ir įrodymas, jog „net ir gindamasi nuo visapusiškos Rusijos agresijos, Ukraina toliau vykdo reformas bei pertvarkas pagal Europos standartus“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
Zelenskį nustebino vienas teiginys dėl taikos plano: „Keista girdėti“ (13)
Zelenskis atvyko į Londoną: kas jo laukia? (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atskleidė, kokius ginklus Ukraina planuoja eksportuoti į užsienį (10)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Rusija panaudojo beveik 1,5 tūkst. bepiločių orlaivių (4)
Ukraina, Pokrovskas (nuotr. SCANPIX)
Ukrainiečiai didina spaudimą: skelbia apie neeilinę operaciją Pokrovske (2)

Ihoris
Ihoris
2025-11-04 15:25
Į nebūtį galimai...juda
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
