Zelenskis džiaugiasi „geriausiu įvertinimu iki šiol“: Ukraina juda link narystės ES

Europos Komisijos narė, atsakinga už ES plėtrą, M. Kos sakė, kad Ukraina pademonstravo savo įsipareigojimą eiti Europos Sąjungos keliu ir „padarė pažangą“ svarbiausių reformų srityse, skelbia „Sky News“.
Ukrainos narystė Europos Sąjungoje yra „realistiška perspektyva“
Ji teigė, kad Ukrainos narystė Europos Sąjungoje yra „realistiška perspektyva“ artimiausiais metais, tačiau taip pat įspėjo dėl „galimo atsitraukimo, ypač kovos su korupcija srityje“.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis pareiškė, kad tai buvo „geriausias įvertinimas iki šiol“ ir įrodymas, jog „net ir gindamasi nuo visapusiškos Rusijos agresijos, Ukraina toliau vykdo reformas bei pertvarkas pagal Europos standartus“.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA