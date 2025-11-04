 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Prieš sunkų laikotarpį – EK vadovės žinia: „Ukraina nebus palikta viena“

2025-11-04 10:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 10:56

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patvirtino, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi suteikti Ukrainai skubią energetinę paramą žiemą.

Ursula von der Leyen: Vakarai, kokius mes juos pažinojome, yra mirę (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patvirtino, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi suteikti Ukrainai skubią energetinę paramą žiemą.

2

Pasak „Ukrinform“ korespondento, šį pareiškimą ji paskelbė platformoje „X“.

„Ukraina nebus palikta žiemą viena“, – sakė U. von der Leyen po pokalbio telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Ji patvirtino, kad ES artimiausiais mėnesiais suteiks Ukrainai „neatidėliotiną energetinę paramą“.

Europos Komisijos vadovė pridūrė, kad tuo pat metu ES svarsto galimybes suteikti Ukrainai būtiną tvarią finansinę pagalbą.

„Rytoj priimsime Plėtros paketą, kuriame bus teigiamai įvertintas nepaprastas Ukrainos įsipareigojimas eiti europiniu keliu per pastaruosius metus“, – sakė U. von der Leyen.

Ji pridūrė, kad Europos Komisija siunčia signalą, jog „Ukraina yra pasirengusi judėti pirmyn“ Europos integracijos keliu.

Kaip pranešė „Ukrinform“, V. Zelenskis šiandien pareiškė, kad Ukrainai reikia 2 mlrd. JAV dolerių, kad galėtų importuoti dujas šildymo sezono metu, tačiau jai trūksta 750 mln. dolerių. Jis taip pat padėkojo Europos Sąjungai už tai, kad ji skyrė papildomą 127 mln. eurų paramą žiemos sezonui.

Anksčiau V. Zelenskis priminė, kad per pastarąjį aukščiausiojo lygio susitikimą ES vadovai priėmė politinį sprendimą dėl įšaldyto Rusijos turto, o praktinis sprendimas turėtų būti priimtas iki metų pabaigos.

U. von der Leyen teigė, kad pasiūlymas dėl 140 mlrd. eurų reparacijų paskolos Ukrainai iš įšaldyto Rusijos turto yra patikimas ir teisėtas būdas priversti Rusiją sumokėti už Ukrainai padarytą žalą.

