  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Lenkijai pabodo laukti Europos: žada kurti savo „dronų sieną“

2025-11-04 10:13
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-04 10:13

Lenkijos gynybos viceministras Cezary Tomczyk teigia, kad Lenkija planuoja pradėti kurti savo nacionalinę priešdroninę sistemą, nelaukdama Europos Sąjungos (ES) „dronų sienos“ iniciatyvos, praneša „Bloomberg“.

Asociatyvi. Dronai (nuotr. SCANPIX)

Pasak viceministro, šį mėnesį ministerija paskelbs apie investicijas į technologijas, skirtas priešiškų bepiločių orlaivių (dronų) aptikimui, trikdymui ir neutralizavimui. Šios investicijos bus dalis platesnės oro gynybos programos.

2

Pasak viceministro, šį mėnesį ministerija paskelbs apie investicijas į technologijas, skirtas priešiškų bepiločių orlaivių (dronų) aptikimui, trikdymui ir neutralizavimui. Šios investicijos bus dalis platesnės oro gynybos programos.

Jis neatskleidė investicijų vertės, tačiau pabrėžė, kad siekiama, jog Lenkijos įmonės užsitikrintų bent pusę visų sutarčių.

Atskleistos šalies gynybos spragos

Rugsėjį Lenkija kėlė naikintuvus, kad numuštų net 20 dronų, pažeidusių Lenkijos oro erdvę. Šie incidentai atskleidė šalies gynybos spragas, nes Lenkija buvo priversta panaudoti brangias gynybos priemones prieš pigius bepiločius orlaivius.

„Mes pritariame idėjai stiprinti visos ES oro erdvės gynybą ir esame pasirengę svarstyti išorinius pasiūlymus ar sprendimus, tačiau pirmenybę teikiame nacionaliniams projektams“, – sakė C. Tomczyk interviu metu.

Viceministras teigia, kad ES „dronų siena“ galėtų papildyti Lenkijos sistemą. Pasak jo, ministerija planuoja pasinaudoti nauja ES SAFE gynybos paskolų programa, kad finansuotų šalies dronų skydą, tačiau daugiau detalių nepateikė. Atsižvelgiant į sienas su Rusija, Baltarusija ir Ukraina, Lenkijai buvo skirtas didžiausias pradinis SAFE asignavimas – 43,7 mlrd. eurų finansavimas.

Dar vienas gynybos sluoksnis

Vyriausybė tikisi, kad naujos technologijos bus pradėtos naudoti per tris mėnesius nuo paskelbimo, o visa sistema būtų baigta per dvejus metus.

„Priešdronų ginklas turi būti visapusiškas – sudarytas iš įvairių jutiklių ir efektorių, veikiančių vienu metu. Jie pirmiausia aptinka ir identifikuoja objektus, o tada juos neutralizuoja“, – teigia viceministras.

Jis pridūrė, kad naujosios kovos su dronais iniciatyvos taps „dar vienu sluoksniu“ šalies oro gynybos tinkle. Visi šie elementai skirti apsaugoti nuo įvairių oro grėsmių, įskaitant lėktuvus, sraigtasparnius, dronus ir raketas.

„Tai, kaip šiandien tiek rusai, tiek ukrainiečiai naudoja nepilotuojamas ginklų sistemas, rodo, kad mūsų pajėgumų stiprinimas šioje srityje turi būti prioritetas visose veiklos sferose – ore, sausumoje ir jūroje“, – sakė C. Tomczyk.

