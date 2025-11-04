Tuskas parodė Lenkijoje numuštus dronus ir pasiuntė žinutę Putinui

Rusų dronai Lenkiją atakavo rugsėjo 10 d. Į Lenkijos oro erdvę įskrido keliolika dronų.
D. Tuskas parodė dronų liekanas ir pabrėžė, kad kiekvienas Rusijos dronas, kuris įskris į Lenkiją, bus numuštas.
„Tai, ką matote už manęs, yra Rusijos dronų liekanos, kurios nukrito ant Lenkijos žemės tą įsimintiną naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją. Taip nutiks kiekvienam priešo dronui, kiekvienam Rusijos dronui, kuris įskris į Lenkijos teritoriją“, – pareiškė jis.
Pasak Lenkijos ministro pirmininko, šalis investuoja milijardus zlotų į Lenkijos kariuomenę, kad „apsaugotų Lenkijos dangų ir Lenkijos žemę nuo tokių objektų“.
Każdy wrogi dron skończy tak samo. pic.twitter.com/f3fOsnWx6u— Donald Tusk (@donaldtusk) November 3, 2025
Lenkiją atakavo dronai
Naktį į rugsėjo 10-ąją Lenkijos pajėgos numušė šalies oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius, į orą kilo naikintuvai. Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas pareiškė, kad NATO sąjungininkai susiduria su didele Maskvos provokacija.
Skaičiuojama, kad į Lenkijos oro erdvę iš viso pateko 19 bepiločių orlaivių. D. Tuskas sakė, kad tris ar keturis bepiločius numušė Lenkijos lėktuvai F-16 ir Nyderlandų F-35.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis akcentavo, kad naktinis Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę „nebuvo atsitiktinis įvykis“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!