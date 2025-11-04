 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Tuskas parodė Lenkijoje numuštus dronus ir pasiuntė žinutę Putinui

2025-11-04 07:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 07:42

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame parodė, kaip atrodo rusų dronai, kurie buvo numušti ir nukrito virš Lenkijos, rašo UNIAN.

Tuskas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę įvyko ne per klaidą (nuotr. SCANPIX)
10

5

Rusų dronai Lenkiją atakavo rugsėjo 10 d. Į Lenkijos oro erdvę įskrido keliolika dronų.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

D. Tuskas parodė dronų liekanas ir pabrėžė, kad kiekvienas Rusijos dronas, kuris įskris į Lenkiją, bus numuštas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai, ką matote už manęs, yra Rusijos dronų liekanos, kurios nukrito ant Lenkijos žemės tą įsimintiną naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją. Taip nutiks kiekvienam priešo dronui, kiekvienam Rusijos dronui, kuris įskris į Lenkijos teritoriją“, – pareiškė jis.

Pasak Lenkijos ministro pirmininko, šalis investuoja milijardus zlotų į Lenkijos kariuomenę, kad „apsaugotų Lenkijos dangų ir Lenkijos žemę nuo tokių objektų“.

Lenkiją atakavo dronai

Naktį į rugsėjo 10-ąją Lenkijos pajėgos numušė šalies oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius, į orą kilo naikintuvai. Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas pareiškė, kad NATO sąjungininkai susiduria su didele Maskvos provokacija.

Skaičiuojama, kad į Lenkijos oro erdvę iš viso pateko 19 bepiločių orlaivių. D. Tuskas sakė, kad tris ar keturis bepiločius numušė Lenkijos lėktuvai F-16 ir Nyderlandų F-35.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis akcentavo, kad naktinis Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę „nebuvo atsitiktinis įvykis“.

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeech
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeech
2025-11-04 08:32
Chaaa, jeigu tai būtų įvykę LT, vietinis ir "didysis 4 žvaigždelių maršalka ir karvedys" vaikschnoras būtų pareiškęs, kad nebuvo jokių dronų, o tai tik debesėliai arba migruojančių paukščių būreliai.
Atsakyti
BB Dė...
BB Dė...
2025-11-04 08:37
Lenkai su Rus dronais susitvarko, o čia vietiniai čiabuviai su batkos balionėliais niekaip nesugeba rasti galų kol patys pasiklydę nenukrenta.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
