Automobilis, kurio neturėtų būti: kaip „Tesla Cybertruck“ gavo lietuviškus numerius?

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) patvirtino, kad apie šį įvykį sužinojo iš viešosios erdvės ir ėmėsi veiksmų, nes, pasak jų, šis automobilis neatitinka ES galiojančių reikalavimų.
Anot LTSA Transporto veiklos skyriaus patarėjo Simono Mažionio, situacija yra vienetinė, tačiau ji puikiai iliustruoja riziką, kaip į Lietuvą per kitas ES šalis gali patekti bendrųjų saugumo standartų neatitinkantys automobiliai.
ES reikalavimų neatitinka, bet užregistruoti pavyko
Norint Lietuvoje registruoti automobilį iš trečiosios šalies, pavyzdžiui, JAV, jam privaloma atlikti individualų atitikties vertinimą.
Šio proceso metu LTSA įsitikina, kad automobilis atitinka ES arba nacionalinius reikalavimus, kurie yra išsamesni nei techninės apžiūros metu. Pavyzdžiui, vertinamas pėsčiųjų saugumas, žibintų išdėstymas, masės ir kiti parametrai.
Tačiau „Regitra“ automobilius, kurie jau turi ES šalies registracijos dokumentus, priima supaprastinta tvarka, neatlikdama papildomo atitikties vertinimo. Būtent lenkiškas laikinas registracijos liudijimas ir tapo pagrindu įregistruoti „Tesla Cybertruck“ Lietuvoje.
Pasak Simono Mažionio, LTSA specialistai, išanalizavę „Cybertruck“ nuotraukas ir lenkišką dokumentą, neaptiko požymių, kad transporto priemonės atitiktis būtų įvertinta.
Dėl šios priežasties LTSA perdavė „Regitrai“ informaciją, kad automobilis negalėjo būti registruojamas.
Po to, pasak S. Mažionio, „Regitra“ kreipėsi į transporto priemonės savininką dėl jos išregistravimo ir nustatė terminą atitikties įvertinimo procedūroms atlikti. Šiam terminui pasibaigus, savininkas paprašė jį pratęsti.
LTSA pozicija dėl paties „Tesla Cybertruck“ yra kategoriška. Pasak S. Mažionio, ši transporto priemonė dėl savo konstrukcinių ypatumų neatitinka iki šios dienos Europos Sąjungoje galiojančių transporto priemonių patvirtinimo reikalavimų, kuriuos atitikti būtina, norint šią transporto priemonę teisėtai naudoti viešajame eisme. Vadinasi, ji apskritai negali būti registruojama Lietuvoje.
„Dėl ko šio automobilio registracijos Lietuvoje procedūra nebuvo sustabdyta ir dėl ko automobilis buvo įregistruotas lenkiško laikinos registracijos liudijimo pagrindu, detaliau pakomentuoti galėtų „Regitra““, – teigia S. Mažionis.
Raudonų vėliavų – netrūko
LTSA taip pat atskleidė esminius neatitikimus lenkiškuose dokumentuose nurodytuose transporto priemonės techniniuose duomenyse.
Automobilis buvo įregistruotas kaip lengvasis krovininis N1 klasės automobilis, nurodant 3 490 kg bendrąją masę.
Tačiau, pasak S. Mažionio, oficialios JAV duomenų bazės ir gamintojo lipdukas ant paties automobilio rodo visai kitus skaičius.
Vadovaujantis JAV rinkai skirto automobilio duomenis, automobilio bendroji masė (GVWR) siekia 4 159 kg, o pati „Tesla“ nurodo, kad mažiausia „Cybertruck“ bendroji masė yra 3 719 kg.
„Galima pagrįstai manyti, kad Lenkijoje išduotame kilmės dokumente nurodyta automobilio bendrosios masės reikšmė (3 490 kg) yra klaidinga/nepagrįsta“, – konstatuoja S. Mažionis.
Be to, net ir remiantis klaidingais lenkiškais duomenimis, automobilis neatitinka N1 (krovininės) klasės reikalavimų.
LTSA specialistai nustatė, kad pagal formulę (keleivių masė lyginama su krovumo mase) automobilio krovumas vežti keleivius yra didesnis nei vežti krovinius, o tai reiškia, kad jis negalėjo būti registruojamas kaip N1 klasės transporto priemonė.
„Regitra“ remiasi nustatytais kriterijais
Pasiteiravus „Regitros“ atstovų, kodėl „Tesla Cybertruck“ galėjo būti įregistruotas Lietuvoje remiantis Lenkijoje išduotu laikinu registracijos liudijimu ir ar kitos ES šalies dokumentai yra svarbesni už realų automobilio atitikties vertinimą, įmonė pateikė išsamų procedūrų paaiškinimą.
„Regitra“ išskyrė du skirtingus automobilių registravimo scenarijus.
Pirmasis – kai transporto priemonė į Lietuvą atvyksta tiesiai iš trečiosios šalies, pavyzdžiui, JAV. Tokiu atveju, kaip teigiama „Regitros“ atsakyme, reikalavimai yra griežti: be visų kitų tokių procedūrų, kaip muitai ar techninė apžiūra, privaloma pateikti atitikties įvertinimo dokumentą. Būtent šis dokumentas patvirtina, kad automobilis atitinka ES standartus. Tik įvykdžius šią ir kitas sąlygas, „Regitra“ gali įregistruoti automobilį.
Tačiau situacija kardinaliai keičiasi, jei tas pats automobilis iš JAV pirmiausia įregistruojamas bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje, pavyzdžiui, Lenkijoje. „Regitra“ patvirtino, kad tokiu atveju atskiro atitikties vertinimo Lietuvoje nebereikia.
„Jei transporto priemonė jau buvo registruota kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, registruojant ją „Regitroje“ atitikties įvertinimas nėra reikalingas“, – rašoma tv3.lt portalui atsiųstame atsakyme.
„Regitra“ taip pat pabrėžia, kad šiuo atveju pasikliaujama kitos ES narės išduotais dokumentais kaip pakankamu pagrindu.
„Lenkijos registracijos liudijimas įrodo transporto priemonės kilmę ir jos registraciją kilmės valstybėje. Tai yra pagrindas registruoti transporto priemonę“, – teigiama komentare.
Vis dėlto, esminis klausimas, kodėl registruojant akivaizdžiai ES reikalavimų neatitinkantį automobilį nebuvo pasikonsultuota su Lietuvos transporto saugos administracija, kol kas lieka neatsakytas. „Regitra“ informavo, kad tikslina šios situacijos aplinkybes, tačiau straipsnio publikavimo metu atsakymo dar nebuvo pateikusi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!