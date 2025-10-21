Elonas Muskas grasina pasitraukti iš „Tesla“ vadovo pareigų: konfliktas dėl milžiniškos premijos aštrėja

Situaciją paaštrino įtakingos patariamosios bendrovės ISS rekomendacija balsuoti prieš šį susitarimą, argumentuojant, kad net ir „Tesla“ masteliais tokia suma yra absurdiškai didelė.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Diskusijų centre – Elono Musko atlygio paketas, pagal kurį, įgyvendinus ambicingus tikslus, jam atitektų akcijų, kurių vertė galėtų pasiekti net trilijoną dolerių.
Tačiau net ir esant vidutiniam augimui, premija siektų 20–40 milijardų dolerių. Būtent dėl šių, sunkiai suvokiamų sumų, akcininkų patariamoji bendrovė ISS ir rekomendavo balsuoti prieš, nors pripažino suprantanti „Tesla“ norą išlaikyti savo lyderį.
Į diskusiją socialiniame tinkle X įsitraukė ir pats E. Muskas. Reaguodamas į teiginį, esą yra daug kompetentingų vadovų, galinčių valdyti „Tesla“ be „politinės dramos“ ir mažesniais kaštais, jis atrėžė pabrėždamas, kad „Tesla“ verta daugiau nei visi kiti automobilių gamintojai kartu sudėjus.
Jis ironiškai klausė, kurį iš tų „kompetentingų“ vadovų kritikai matytų prie „Tesla“ vairo, ir pridūrė: „Tai nebūsiu aš.“ Tai – aiški, nors ir netiesioginė, užuomina apie galimą pasitraukimą, jei jo reikalavimai nebus patenkinti.
Vis dėlto, kova vyksta ne tik dėl pinigų. Gavęs šį akcijų paketą, E. Muskas įgytų 13,5 proc. balsavimo teisių „Tesla“ valdyme. Būtent didesnė kontrolė, o ne tik trilijonas dolerių, yra įvardijama kaip viena pagrindinių jo motyvacijų siekti šio susitarimo patvirtinimo.
