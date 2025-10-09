Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Tesla“ atsakas į krizę – mažiau privalumų turintys modeliai: kaina mažesnė, bet trūkumų sąrašas ilgas ir keistas

2025-10-09 19:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 19:08

Pasibaigus dosnioms JAV federalinėms subsidijoms elektromobiliams, „Tesla“ ruošiasi neišvengiamam pardavimų kritimui. Koncerno atsakas – du nauji, pigesni „Standard“ serijos „Model 3“ ir „Model Y“ variantai. Tačiau, kaip paaiškėjo po oficialaus pristatymo, šis bandymas išlaikyti pirkėjus yra mažų mažiausiai abejotinas.

Tesla Model Y Standard (nuotr. gamintojo)

0

Automobiliai neteko ne tik dalies elektrinės pavaros galios ir nuvažiuojamo atstumo dėl mažesnės, 69 kWh baterijos. Išorėje „Model Y“ prarado priekinę LED juostą ir gavo pigius plieninius ratlankius su gaubtais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Tačiau labiausiai buvo bandoma taupyti salone: vietoje dirbtinės odos – medžiaginiai apmušalai, dingo priekinių sėdynių vėdinimas ir galinių šildymas, o gale sėdintiems nebeliko ir 8 colių ekrano.

Garso sistemą sudaro 7 garsiakalbiai ir, kas stebina labiausiai, joje nėra FM/AM radijo imtuvo. Prie taupymo aukuro paaukotas ir elektrinis vairo bei veidrodėlių reguliavimas – dabar tai teks daryti rankiniu būdu.

Tačiau absurdo viršūne tapo sprendimas dėl stogo. „Model Y Standard“ vis dar turi stiklinį stogą, tačiau iš vidaus jis yra... aklinai uždengtas plastikine apdaila.

Atrodo, kad „Tesla“ tiesiog paskaičiavo, jog pigiau yra paslėpti esamą stogą, nei perdaryti gamybos liniją metaliniam. Tai – taupymas, peržengiantis bet kokias logikos ribas.

Taigi, kiek pavyks sutaupyti? JAV rinkoje skirtumas tarp „Standard“ ir „Premium“ versijų siekia apie 5000 dolerių. Tai gerokai mažiau, nei anksčiau suteikdavo 7500 dolerių valstybės subsidija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Tesla“ elektromobiliai (nuotr. gamintojo)
„Tesla“ pripažino klydusi; grąžino posūkių svirtelę ir rekordiškai padidino nuvažiuojamą atstumą (11)

