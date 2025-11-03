 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė nusileido Škotijai

2025-11-03 22:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 22:49

Lietuvos vaikinų U17 rinktinė pirmadienio vakarą baigė pasirodymą Škotijoje vykstančiame Europos čempionato atrankos turnyre.

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų U17 rinktinė pirmadienio vakarą baigė pasirodymą Škotijoje vykstančiame Europos čempionato atrankos turnyre.

0

Paskutiniame susitikime Nerijaus Mačiulio treniruojama rinktinė 1:4 (0:3) turėjo pripažinti šeimininkų škotų pranašumą. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje lietuviai 0:2 pralaimėjo švedams, kitoje dvikovoje 1:0 nugalėjo Angliją ir galutinėje įskaitoje grupėje užėmė trečią poziciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutinę dvikovą sėkmingiau pradėjo Škotijos rinktinė. Ji pirmame kėlinyje puikiai realizavo susikurtus šansus ir jau po pirmos pusės lietuviai buvo priversti būti atsiliekančiųjų vaidmenyje, rezultatui esant 0:3.

Po pertraukos lietuviai kiek suaktyvino savo veiksmus atakoje, jiems pavyko ir sušvelninti atsilikimą, tačiau per likusį laiką Škotijos futbolininkai apsigynė, pabaigoje dar padidino savo persvarą ir užsitikrino sau patekimą į kitą atrankos etapą.

Europos vaikinų U17 čempionato atranka

Škotija – Lietuva 4:1 (3:0)

„Excelsior“ stadionas, Eirdri miestas; teisėjas – Wojciech Myc (Lenkija);

Įvarčiai: 6 min., 27 min. (11 m.) ir 39 min. Caelan-Kole Cadamarteri, 82 min. Aaron Thomson (Škotija); 59 min. Vėjas Pocius (Lietuva).

Įspėti: 43 min. Ben Stoddart, 49 min. Aiden Crilly, 58 min. Aaron Thomson (Škotija); 41 min. Kristupas Liutvinas, 62 min. Augustas Valuckas, 88 min. Vėjas Pocius (Lietuva)

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Henrikas Adomavičius, Gleb Brotzmann (46 min. Ignas Pukinskas), Tomas Jonyla, Algirdas Karlonas (80 min. Arijus Ahmadian), Nojus Vyšniauskas, Dominykas Zubavičius, Joris Petravičius (70 min. Kajus Čepas), Augustas Valuckas (70 min. Adomas Užkurnys), Kristupas Liutvinas, Arnas Jucius (46 min. Vėjas Pocius), Carmine Mennea.

Atsargoje: Mark Žukovskij, Deividas Aukštuolis, Lukas Klasauskas, Erikas Rasikevičius.

